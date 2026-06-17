Yeni tarife kapsamında daha önce kilogramı 485 TL'den satılan kıyma 600 TL'ye, 510 TL'den satılan kuşbaşı et ise 650 TL'ye yükseltildi.

BİR YIL SONRA FİYAT GÜNCELLEMESİ GELDİ

Ağustos 2025'ten bu yana değişmeyen fiyatlarda yapılan düzenleme ile kıymada yaklaşık yüzde 24, kuşbaşı ette ise yüzde 27'nin üzerinde artış gerçekleşti.

ESK'nın PERDER üyesi marketler aracılığıyla yürüttüğü uygulama, tüketicilerin kırmızı ete daha uygun fiyatlarla erişmesini amaçlıyor.

BEYAZ ETTE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan beyaz et sektöründe "haksız fiyat artışı" ve "piyasa dengesini bozucu faaliyetler" iddialarına yönelik başlatılan incelemeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sektörün önde gelen şirketlerinin yöneticileri hakkında gözaltı işlemleri uygulanırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek sektörde faaliyet gösteren 13 şirkete denetim amacıyla kayyım atandığını açıklamıştı.

PİYASA FİYATLARININ ALTINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Yapılan zam sonrası ESK'nın satış fiyatları yükselse de piyasa fiyatlarının altında kalmayı sürdürüyor. Güncel piyasa verilerine göre kıymanın kilogram fiyatı 600 ila 1.000 TL, kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 800 ila 1.200 TL arasında değişiyor.

Kaynak: Ekonomim

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