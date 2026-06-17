Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, 2024 yılında başlatılan Dağıtık Enerjiye Geçişin Hızlandırılması Programı'nın kapsamının genişletildiği belirtildi. Daha önce dağıtık güneş enerjisi yatırımlarını destekleyen program, yeni aşamada kara tipi rüzgar santralleri ve Batarya Enerji Depolama Sistemleri'ni (BESS) de kapsayacak.

FİNANSMAN TKYB VE TSKB ARACILIĞIYLA SAĞLANACAK

Onaylanan finansman, Türkiye garantisi altında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na (TSKB) sağlanacak iki ayrı 200 milyon euroluk kredi paketinden oluşuyor.

Sonuç odaklı finansman modeliyle yürütülen program kapsamında ödemeler, belirlenen hedeflere ulaşılması ve bağımsız doğrulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

HEDEF YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

Dünya Bankası, Türkiye'nin son yıllarda yenilenebilir enerji alanında önemli ilerleme kaydettiğine dikkat çekti. Kurum, Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde toplam kurulu gücü 120 bin megavata çıkarmayı ve enerji depolama kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Açıklamada, özellikle dağıtık rüzgar ve enerji depolama projelerinde uzun vadeli finansman imkanlarının yetersiz kaldığı, bu nedenle yeni kaynağın sektördeki yatırımları hızlandırmasının beklendiği ifade edildi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE İSTİHDAMA KATKI

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, batarya depolama ve dağıtık rüzgar yatırımlarının Türkiye'nin enerji altyapısının geleceğe hazırlanmasında kritik rol oynadığını belirtti.

Lopez, sağlanacak finansmanın yatırım aşamasına gelmiş projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını, Türk sanayisinin rekabet gücünü artıracağını, enerji güvenliğini destekleyeceğini ve yenilenebilir enerji sektöründe yeni istihdam alanları oluşturacağını ifade etti.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Altyapı Bölge Direktörü Charles Cormier ise Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde bölge ülkeleri için örnek oluşturduğunu belirterek, elde edilen deneyim ve bilgi birikiminin diğer ülkelere de yol gösterebileceğini söyledi.

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