Altın, ABD Ticaret Mahkemesi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel gümrük vergisi planını engellediği haberinin ardından düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Külçe altın, Perşembe günü yüzde 1.1’e kadar düşerek önceki üç seansta yaşanan yüzde 2’lik kaybın üzerine eklendi. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın tarifelerinin büyük kısmını yasa dışı olarak değerlendirdi ve bu durum doları daha da güçlendirdi. Güçlü bir dolar, altını çoğu alıcı için daha pahalı hale getiriyor.

GÜVENLİ LİMAN CAZİBESİ ZAYIFLIYOR MU?

Trump yönetimi, tarifelerin büyük kısmını askıya alan bu karara itiraz edeceğini bildirdi. Bu kritik davada nihai kararı ABD Yüksek Mahkemesi verebilir ve bu karar trilyonlarca dolarlık küresel ticareti etkileyebilir. Analistler, mahkeme kararının Cumhuriyetçilerin ekonomik gündeminin temel taşlarından birine ciddi bir darbe vurduğunu ve bunun altının güvenli liman cazibesini zayıflatabileceğini belirtiyor.



"BAZI FIRSAT ALIMLARI OLABİLİR"

AT Global Markets’in baş piyasa analisti Nick Twidale, “ABD’den gelen haberler, önümüzdeki seanslarda güvenli liman yatırımlarının geri çekilmesiyle altın için önemli bir aşağı yönlü baskı yaratabilir. Bugünkü işlem seansında fiyatlar biraz daha gevşeyebilir ancak bir noktada destek bulması muhtemel. Uzun vadeli yükseliş trendi hâlâ geçerli, bu nedenle gün içinde bazı fırsatçı alımlar görebiliriz” dedi.

Singapur saatiyle 08:40 itibarıyla, spot altın yüzde 0.7 düşüşle ons başına 3.264,15 dolar seviyesindeydi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.3 yükseldi. Gümüş ve platin değer kaybederken, palladyumda ise fazla bir değişiklik olmadı.