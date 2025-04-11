ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının yol açtığı ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli liman olan altını rekor seviyelere taşıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 3 bin 237 dolarla tüm zamanların en yükseğini gördü. Altın rekor üstüne rekor kırarken, UBS ve Commerzbank fiyat tahminlerini yükseltti.

"FİYATLARIN DAHA YÜKSEK SEVİYELERDE DENGELENMESİNİ BEKLİYORUZ"

UBS analistleri bir notta, “Altının rallisinin gelecek yıla uzanmasını ve fiyatların daha yüksek seviyelerde dengelenmesini bekliyoruz” dedi ve fiyatların bu yıl 3 bin 500 dolara ulaşacağını tahmin etti.

Commerzbank da yıl sonu için ortalama altın fiyatı tahminini 2 bin 850 dolardan 3 bin dolara yükseltirken, altın borsa yatırım fonlarında yönetilen varlıkların mart ayı sonunda 345,5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Bu hafta başında Deutsche Bank, 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla ons başına 3 bin 139 ve 3 bin 700 dolara yükseltmişti.