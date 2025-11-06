Piyasalarda son günlerde görülen sert dalgalanmalar yatırımcılarda soru işaretleri yaratsa da, Penasula Corporate Finance Yönetici Ortağı Fatih Keresteci, altın ve gümüş tarafında yaşanan geri çekilmenin “korkulacak bir senaryo olmadığını” açıkça ortaya koydu. Keresteci’ye göre altındaki düşüş, güçlü bir yükseliş döneminin ardından gelen doğal ve sağlıklı bir düzeltme niteliği taşıyor.

“BU BİR TREND BOZULMASI DEĞİL, NEFES ALMA HAREKETİ”

Keresteci, son iki ayda hızla 3.300 dolardan 4.300 dolara yükselen ons altının sert biçimde 3.971 dolara gerilemesini, piyasanın yorulması olarak yorumladı.

Yatırımcıların paniklememesi gerektiğini vurgulayan Keresteci, mevcut seviyeleri şöyle tanımladı:

“3.850–3.970 dolar bandı, altın kaçıran ya da pozisyon artırmak isteyen için uygun bölge.”

Bu çerçevede son fiyat hareketinin altındaki ana eğilimi bozmadığını, aksine sağlıklı bir dengeleme olduğunu belirtti.

MERKEZ BANKALARI ALTINA YÜKLENİRKEN BÜYÜK RESİM AYNI

Keresteci’ye göre kısa vadeli başlıklar –Trump–Xi görüşmesi, Fed toplantıları, anlık jeopolitik gelişmeler– altını sınırlı süre etkileyebilir. Ancak altının uzun vadeli gücünü belirleyen makro tablo değişmiş değil.

Altını destekleyen ana unsurlar:

ABD dolarının rezerv para niteliğinin zayıflaması,

Merkez bankalarının rekor altın alımları,

Küresel rezerv kompozisyonunda altının payının hızla artması,

Rusya’nın rezervlerine el konulması sonrası gelişen “güvenli rezerv tercihi” davranışı.

Keresteci, bu nedenle kısa vadeli dalgalanmaların altını uzun vadeli yükseliş trendinden koparmayacağını ifade etti.

GÜMÜŞ DAHA VOLATİL: “KISA VADEDE ÖNE ÇIKABİLİR AMA UZUN VADEDE ALTIN DAHA GÜÇLÜ”

Gümüşün doğası gereği altına kıyasla daha sert hareket ettiğini söyleyen Keresteci,

sanayi kullanımının yüksek olması nedeniyle gümüşün orta–uzun vadede zaman zaman geride kalabileceğini belirtti.

Ancak yeniden yükseliş dönemlerinde gümüşün kısa vadeli performansının altından daha hızlı olabileceğini de ekledi.

KALDIRAÇ UYARISI: “DALGA BOYU ARTINCA RİSK KATLANIR”

Keresteci, özellikle dalgalı dönemlerde yatırımcıların yaptığı en büyük hatanın kaldıraçlı işlem olduğunu söyledi.

Piyasa sertleştiğinde “surf yapmanın” riskli olduğunu vurgulayan Keresteci’nin uyarısı şöyle: “Trend değişmedi ama oynaklık arttı. Kaldıraçtan uzak durmak şart.”

ALTINDA YÜKSELİŞ HİKÂYESİ AYNI, DÜŞÜŞ DOĞAL BİR DÜZELTME

Fatih Keresteci’nin değerlendirmesine göre:

Altında son düşüş trend bozulması değil,

3.850–3.970 dolar aralığı alım fırsatı,

Büyük resim altını desteklemeye devam ediyor,

Gümüşte oynaklık yüksek ama ons altın orta vadede daha güçlü duruyor.

Keresteci’nin mesajı net: Altın hâlâ küresel belirsizliklere karşı en güvenilir varlık; yaşanan düşüş ise yükseliş öncesi sağlıklı bir sarsıntı.