Finans tarihinin en büyük paradokslarından biri yaşanıyor. Normal şartlarda savaş ve jeopolitik kaos dönemlerinde yatırımcının ilk sığınağı olan altın, Orta Doğu’daki alevlerin ortasında yüzde 11’lik bir erimeyle 4.497 dolar seviyesine çekildi. Bu sert düşüş, akıllara petrol krizinin altın rezervlerini erittiği 1983 yılını getirdi.

Altındaki bu "anormal" düşüşün arkasında rasyonel bir ekonomik zincir yatıyor. İran ile yaşanan çatışma, Brent petrolü 112 doların üzerine taşıdı. Petrol fiyatlarındaki bu patlama, enflasyon beklentilerini körükleyerek Federal Rezerv’in (Fed) elini zorlaştırıyor.

TRUMP ETKİSİ: 300 DOLARLIK "ROLLER COASTER"

Pazartesi günü piyasalar tam bir adrenalin patlaması yaşadı. Spot altın, şafak vaktinde 4.100 dolar ile yılın en düşüğünü gördü.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile "verimli görüşmeler" yapıldığına ve saldırıların 5 gün ertelendiğine dair açıklamasıyla saatler içinde 300 dolarlık bir sıçrama yaparak 4.400 doların üzerine çıktı.

TEKNİK SEVİYELER: BOĞA MI, AYI MI?

Analistler, altının geleceği için iki kritik rakamı işaret ediyor:

• 4.361 Dolar: Bu seviye, 2025 yükselişinin yüzde 50 geri çekilme noktası. Eğer petrol 100 doların üzerinde kalırsa bu seviyenin test edilmesi kaçınılmaz.

• 4.200 Dolar: 200 günlük hareketli ortalama. Bu çizginin altına kalıcı bir iniş, boğa piyasasının bittiği ve 3.500 dolara doğru bir yolculuğun başladığı anlamına gelebilir.

GÜMÜŞTE TARİHİ YIKIM AMA "VAZGEÇMEK İÇİN ERKEN"

Altındaki sarsıntı, gümüşte tam bir yıkıma dönüştü. Ocak ayındaki 121 dolarlık zirvesinden bu yana değerinin neredeyse yarısını kaybeden gümüş, 61,76 dolara gerileyerek modern tarihin en şiddetli düşüşlerinden birini kaydetti.

AJ Bell Yatırım Direktörü Russ Mould, altının 1971’den bu yana sadece üçüncü büyük yükseliş döneminde olduğunu hatırlatarak temkinli bir iyimserlik sunuyor:

"1971-1980 ve 2001-2010 dönemlerinde de mide bulandırıcı geri çekilmeler yaşandı ancak bu durum ana trendi bozmadı. Altın hikayesinin bittiğini söylemek için henüz çok erken."

SIRADA NE VAR?

Piyasa şimdi iki senaryoya odaklanmış durumda:

• İyimser: 5 günlük sürede ateşkes sağlanması, petrolün 85 dolara inmesi ve altının 6.000 dolara yürümesi.

• Kötümser: Çatışmanın uzaması, petrolün 100 dolar üstünde kalması ve altının 4.000 doların altını görmesi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.