Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ons altının 4.843 dolar, ons gümüşün ise 95,88 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördüğü şu günlerde, Morgan Stanley yatırımcıların rotasını değiştirecek bir analiz paylaştı. Bankanın 2026 emtia raporuna göre, bakırın önümüzdeki 12 ay içinde altın ve gümüşten daha agresif bir performans sergileyebileceği öngörülüyor.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ ÜÇ TEMEL SÜTUN

Morgan Stanley stratejistleri, bakır fiyatlarında beklenen bu sıçramayı üç ana nedene dayandırıyor:

AI teknolojisinin yayılmasıyla kurulan devasa veri merkezlerinin elektrik altyapısı, beklenenden çok daha fazla bakır tüketimi gerektiriyor.

Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji şebekeleri, geleneksel sistemlere kıyasla 4 ila 6 kat daha fazla bakır kullanımına ihtiyaç duyuyor.

Yeni maden projelerindeki gecikmeler, küresel bakır stoklarını kritik seviyelere indirmiş durumda.

HEDEF: 8 BİN DOLAR SEVİYESİ

Bankanın Emtia Strateji Ekibi, bakırı sadece bir sanayi metali değil, "küresel elektrifikasyonun ana anahtarı" olarak nitelendiriyor. Raporda, arzın talebi karşılamakta zorlanacağı bir döneme girildiği ve bunun fiyatlarda sert yukarı yönlü hareketleri tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Güncel olarak 5,85 dolar seviyelerinde (pound başına) işlem gören bakır için Morgan Stanley, önümüzdeki 12 ay içinde yüzde 20 ile yüzde 35 arasında bir artış bekliyor. Bankanın tahminine göre fiyatlar yıl sonuna kadar ton başına 7 bin ile 8 bin dolar (yaklaşık 346.333 TL) bandına ulaşabilir.

Banka ayrıca yatırımcılara, sadece fiziksel bakıra değil, bu alanda faaliyet gösteren madencilik şirketlerinin hisselerine de odaklanmalarını öneriyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi