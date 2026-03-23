Küresel piyasalarda ons altının 5.000 dolar zirvesinden 4.200 doların altına sarkmasıyla gram altın yüzde 10’u aşan tarihi bir kayıp yaşadı.

Ancak "ucuz altın" almak için kuyumcuların yolunu tutan yatırımcılar ekrandaki fiyatı göremedi.

Spot piyasa ile fiziki altın arasındaki makas, kilogram bazında 12 bin dolara kadar çıktı.

EKRAN 5.885 TL, TEZGAH 6.435 TL

Pazartesi sabah seansında spot piyasada gram altın 5.885 TL seviyelerine kadar çekilerek sert bir düşüş kaydetti. Ancak bu düşüş Kapalıçarşı tabelalarına aynı hızla yansımadı.

Serbest piyasada gram altın satış fiyatı 6.435 TL civarında seyrederek spot piyasanın tam 550 TL üzerinde konumlandı.

NEDEN BU KADAR FARK VAR?

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, fiziki piyasanın düşüşlere karşı "hantal" kaldığını ancak yükselişleri anında fiyatladığını belirtiyor.

Makasın bu denli açılmasının arkasındaki temel nedenler ise şunlar:

• Talep Patlaması: Fiyatların ekranlarda düştüğünü gören vatandaşın "alım fırsatı" diyerek fiziki altına yönelmesi, arz-talep dengesini bozarak piyasayı yukarıda tutuyor.

• Likidite ve Güvenli Liman: Savaş çanlarının çaldığı bir ortamda yatırımcının "eldeki altına" güvenmesi, fiziki talebi diri tutuyor.

• Maliyet Farkı: İthalat kotaları ve kilogram başına dünya piyasalarıyla oluşan 12 bin dolarlık fark, iç piyasada altını küresel emsalinden çok daha pahalı hale getiriyor.

"MAKAS NE ZAMAN KAPANIR?"

Kuyumculara göre makasın daralması için spot fiyatların bu düşük seviyelerde birkaç gün "istikrar" kazanması şart.

Eğer ons altındaki geri çekilme kalıcı olursa, fiziki piyasa da direnci kırarak aşağı yönlü revize edilecek.

Ancak mevcut konjonktürde, ekrandaki fiyatı baz alarak bütçe yapan yatırımcılar, fiziki alımlarda beklediklerinden çok daha yüksek bir fatura ile karşılaşıyor.