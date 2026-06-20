Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1,3 düşüşle ons başına 4.155 dolara kadar geriledi. Böylece altın fiyatları 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Haftalık bazda ise kaybın yüzde 1,5'e ulaşması bekleniyor.

ABD'de Ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 1,7 gerileyerek 4.173,30 dolara düştü. Böylece altın piyasasında düşüş eğilimi üçüncü haftaya taşındı.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Dolar endeksinin son bir yılın en yüksek seviyelerine yükselmesi, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için maliyetini artırarak talep üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalarda ayrıca Fed'in şahin duruşunu koruyacağına yönelik beklentiler de değerli

metaller üzerinde satış baskısını artırdı.

FİZİKİ TALEP ZAYIF KALDI

Dünyanın en büyük altın tüketicileri arasında yer alan Çin ve Hindistan'da da fiziki talebin zayıf seyretmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Hindistan'da fiyatların son iki buçuk ayın en düşük seviyelerine gerilemesine rağmen alıcı ilgisinin sınırlı kaldığı belirtilirken, Çin'de altının uluslararası fiyatlara göre indirimli seviyelerden işlem gördüğü ifade edildi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD-İran anlaşmasının ardından oluşan yükseliş beklentilerinin kısa sürdüğünü belirterek, güçlü dolar ve Fed'in sıkı para politikası duruşunun altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Ekonomim

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