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Fed'in şahin mesajları ve güçlenen dolar altını baskılıyor. Gram altın 6.193 TL, çeyrek altın 10.125 TL seviyesinde. 19 Haziran güncel altın fiyatları!

ABD Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentiler, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte değerli metal haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

19 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış: 4.168,57 dolar
Ons altın satış: 4.169,55 dolar

Altın haftayı kayıpla kapatıyor! Çeyrek altın kaç TL? (19 Haziran), Görsel 1

Gram altın alış: 6.192,11 TL
Gram altın satış: 6.193,00 TL

Altın haftayı kayıpla kapatıyor! Çeyrek altın kaç TL? (19 Haziran), Görsel 2

Çeyrek altın alış: 9.907,38 TL
Çeyrek altın satış: 10.125,55 TL

Altın haftayı kayıpla kapatıyor! Çeyrek altın kaç TL? (19 Haziran), Görsel 3

Yarım altın alış: 19.737,86 TL
Yarım altın satış: 20.235,40 TL

Dolar ve euroda son durum! 19 Haziran güncel fiyatlar Dolar ve euroda son durum! 19 Haziran güncel fiyatlar

Tam altın alış: 40.556,00 TL
Tam altın satış: 41.042,00 TL

Altın haftayı kayıpla kapatıyor! Çeyrek altın kaç TL? (19 Haziran), Görsel 4

Cumhuriyet altını alış: 39.629,54 TL
Cumhuriyet altını satış: 40.378,33 TL

Altın haftayı kayıpla kapatıyor! Çeyrek altın kaç TL? (19 Haziran), Görsel 5

Ata altın alış: 42.228,39 TL
Ata altın satış: 43.292,91 TL

Altın haftayı kayıpla kapatıyor! Çeyrek altın kaç TL? (19 Haziran), Görsel 6

Gremse altın alış: 100.922,00 TL
Gremse altın satış: 102.370,00 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.160,48 6.161,42 % -2 08:19
Ons Altın / TL 191.797,07 191.926,15 % -1.88 08:34
Ons Altın / USD 4.130,86 4.131,46 % -1.86 08:34
Çeyrek Altın 9.856,77 10.073,92 % -2 08:19
Yarım Altın 19.651,93 20.147,85 % -2 08:19
Ziynet Altın 39.427,08 40.172,46 % -2 08:19
Cumhuriyet Altını 42.486,00 43.129,00 % -2.03 17:00
Tüm Altın Fiyatları

ALTIN VADELİ İŞLEMLERİNDE SATIŞ BASKISI HIZLANDI

ABD altın vadeli işlemlerinde satış baskısı hızlandı. Ağustos vadeli altın kontratları yüzde 1,5 değer kaybederek 4.181,20 dolara geriledi. Analistler, vadeli piyasalarda yaşanan sert düşüşün spot altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve kısa vadede oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor.

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