Fed'in şahin mesajları ve güçlenen dolar altını baskılıyor. Gram altın 6.193 TL, çeyrek altın 10.125 TL seviyesinde. 19 Haziran güncel altın fiyatları!
ABD Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentiler, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte değerli metal haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.
19 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış: 4.168,57 dolar
Ons altın satış: 4.169,55 dolar
Gram altın alış: 6.192,11 TL
Gram altın satış: 6.193,00 TL
Çeyrek altın alış: 9.907,38 TL
Çeyrek altın satış: 10.125,55 TL
Yarım altın alış: 19.737,86 TL
Yarım altın satış: 20.235,40 TL
Tam altın alış: 40.556,00 TL
Tam altın satış: 41.042,00 TL
Cumhuriyet altını alış: 39.629,54 TL
Cumhuriyet altını satış: 40.378,33 TL
Ata altın alış: 42.228,39 TL
Ata altın satış: 43.292,91 TL
Gremse altın alış: 100.922,00 TL
Gremse altın satış: 102.370,00 TL
ALTIN VADELİ İŞLEMLERİNDE SATIŞ BASKISI HIZLANDI
ABD altın vadeli işlemlerinde satış baskısı hızlandı. Ağustos vadeli altın kontratları yüzde 1,5 değer kaybederek 4.181,20 dolara geriledi. Analistler, vadeli piyasalarda yaşanan sert düşüşün spot altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve kısa vadede oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor.