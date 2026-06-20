Altın fiyatları 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Haftanın son gününde altın piyasasında işlemler devam ederken, gram altın 6 bin 200 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

20 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 6.204,69 TL

Çeyrek altın: 9.927,51 TL

Yarım altın: 19.792,96 TL

Tam altın: 40.823,00 TL

Cumhuriyet altını: 39.710,02 TL

Gremse altın: 102.790,86 TL

Ons altın: 4.155,55 dolar

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar başta ons altın olmak üzere uluslararası piyasalardaki fiyatlamaları yakından izliyor.

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