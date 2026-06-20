BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,71 değer kazanarak 14.734,50 puandan kapanış yaptı. Böylece hisse senedi piyasası, haftanın en yüksek getiriyi sağlayan yatırım araçları arasında ilk sırada yer aldı.

Döviz piyasasında ise dolar/TL yüzde 0,36 yükselişle haftayı 46,43 TL seviyesinde tamamlarken, euro/TL yüzde 0,51 gerileyerek 53,25 TL'ye düştü.

GÜMÜŞ VE ALTIN GERİLEDİ

Değerli metaller tarafında satış baskısı öne çıktı. Gram gümüş haftalık bazda yüzde 4,24 değer kaybederek 96,8 TL'ye gerilerken, ons gümüş yüzde 4,52 düşüşle 64,92 dolardan kapanış yaptı.

Altın fiyatlarında da düşüş görüldü. Ons altın haftalık bazda yüzde 1,40 gerileyerek 4.160 dolardan kapanırken, gram altın yüzde 1,10 düşüşle 6.204,5 TL seviyesine indi.

BİTCOİN DE HAFTAYI EKSİDE TAMAMLADI

Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin (BTC), haftalık bazda yüzde 1,15 değer kaybederek 63.690 dolar seviyesine geriledi.

Haftalık performanslara bakıldığında Borsa İstanbul yatırımcısına kazandırırken, gümüş en fazla değer kaybeden yatırım araçları arasında yer aldı.

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