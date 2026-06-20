Özellikle yabancı dilde eğitim veren ve uluslararası programlar uygulayan liselerde ücret artışları dikkat çekti.

Açıklanan fiyat listelerine göre Türkiye'nin en pahalı okulları arasında yer alan bazı kurumlarda yıllık eğitim ücretleri 2,5 milyon TL'yi aşarken, yatakhane, yemek ve diğer ek hizmetlerle birlikte toplam maliyet milyonlarca liraya ulaşıyor.

EN PAHALI OKUL BRİTİSH INTERNATİONAL SCHOOL OLDU

Yalnızca uluslararası öğrencileri kabul eden British International School, açıklanan ücretlere göre Türkiye'nin en pahalı okulu olarak öne çıktı.

Okulun yıllık eğitim ücretinin 52 bin 500 dolar olduğu belirtilirken, kayıt ve başvuru ücretleriyle birlikte toplam maliyet 59 bin 250 dolara ulaşıyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 2 milyon 751 bin TL'ye karşılık geliyor.

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN EN YÜKSEK ÜCRET BIS OKULLARI'NDA

Türk öğrencilerin kabul edildiği okullar arasında ise BIS Okulları ilk sırada yer aldı. Okulun 2026-2027 eğitim yılı lise ücreti 2 milyon 550 bin TL olarak açıklandı.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI LİSELERİ

Açıklanan ücretlere göre öne çıkan okullar ve yıllık eğitim bedelleri şöyle:

BIS Okulları: 2 milyon 550 bin TL

Robert Kolej: 2 milyon 488 bin 200 TL

Alman Lisesi: 2 milyon 7 bin 650 TL

Koç Okulu: 1 milyon 930 bin 107 TL + KDV

Hisar Okulları: 1 milyon 813 bin 636 TL + KDV

Üsküdar Amerikan Lisesi: 1 milyon 574 bin 397 TL

TOPLAM MALİYET 3 MİLYON TL'YE YAKLAŞIYOR

Eğitim ücretlerine ek olarak yatakhane, yemek, servis ve çeşitli eğitim giderleri de ailelerin bütçesini zorluyor.

Örneğin Robert Kolej'de eğitim ücretine yatakhane ve yemek giderleri de eklendiğinde toplam maliyetin 3 milyon TL seviyesine yaklaştığı belirtiliyor. Taksitli ödeme seçeneklerinde ise bu rakam daha da yükseliyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin özel okul faaliyet gösterirken, sektör verilerine göre yıllık eğitim ücretleri 200 bin TL seviyelerinden başlayıp milyonlarca liraya kadar çıkabiliyor.

Son yıllarda eğitim maliyetlerindeki yükselişle birlikte yıllık ücreti 1 milyon TL'nin üzerinde olan özel okul sayısı da hızla arttı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de yıllık eğitim ücreti 1 milyon TL'yi aşan özel okul sayısı 80'in üzerine çıktı.

Kaynak: Dünya