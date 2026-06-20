Trafikte uzun süredir kullanılmayan ve hurda kapsamına alınacak eski araçlara ilişkin yeni bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi. CHP Milletvekili Melih Meriç tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, belirli şartları taşıyan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarının silinmesi amaçlanıyor.

Teklife göre, model yılı 2000 ve daha eski olan araçlardan son beş yıl içinde araç muayenesi yaptırılmamış, zorunlu trafik sigortası bulunmayan ve herhangi bir devir, satış veya kullanım kaydı olmayan araçlar düzenleme kapsamına alınacak.

Araç sahiplerinin, düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde bir yıl içerisinde başvuru yaparak uygulamadan yararlanabilmesi planlanıyor.

MTV BORÇLARI VE CEZALAR SİLİNEBİLİR

Kanun teklifine göre araçların hurdaya ayrılarak Makine ve Kimya Endüstrisi'ne, lisanslı geri dönüşüm tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmesi gerekecek.

Bu işlemin tamamlanmasının ardından araçlara ait ödenmemiş MTV borçları ile gecikme faizleri, gecikme zamları, vergi cezaları ve idari para cezalarının tahsil edilmemesi öngörülüyor.

HACİZLER DE KALDIRILABİLECEK

Düzenleme kapsamında trafik tescil kayıtları silinen araçlar üzerindeki hacizlerin kaldırılması da planlanıyor. Böylece yıllardır kullanılmayan ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar nedeniyle oluşan mali yükün vatandaşların üzerinden kaldırılması hedefleniyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, özellikle eski model kamyon ve çekici türü araçların ekonomik değerini kaybetmesine rağmen vergi borçlarının işlemeye devam ettiği, bunun da vatandaşlar için mağduriyet oluşturduğu ifade edildi.

ARAÇ SONRADAN BULUNURSA YENİDEN TESCİL EDİLEBİLECEK

Teklifte ayrıca, tescil kaydı silinen bir aracın daha sonra bulunması veya fiilen mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde yeniden trafik tescili yapılabileceği belirtildi.

Bu durumda daha önce silinen vergi ve bağlı alacakların, yeniden tescilin yapıldığı yılı takip eden ayın başından itibaren yeniden tahakkuk ettirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: NTV