Küresel piyasalarda ABD faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen gümüş, son dönemde yaşadığı geri çekilmenin ardından yeniden yatırımcıların radarına girdi.

FXEmpire analistlerinden Christopher Lewis, son satışların ardından alıcıların yeniden devreye girdiğine işaret eden sinyallerin görülmeye başladığını ifade etti. Özellikle fiyatların güçlü destek bölgelerine yaklaşmasının yatırımcı ilgisini artırdığı belirtiliyor.

FED BEKLENTİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlara göre gümüş fiyatlarının kısa vadeli yönünde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası belirleyici olmaya devam edecek.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı oluştururken, gümüş de bu süreçten olumsuz etkileniyor. Bu nedenle piyasalar, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin sinyalleri yakından takip ediyor.

Önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin de fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

DESTEK SEVİYELERİ KORUNURSA YÜKSELİŞ GELEBİLİR

Analistler, gümüşün geçmişte birçok kez destek bulduğu kritik fiyat bölgelerinde işlem gördüğünü belirtiyor. Bu seviyelerin korunması halinde alımların güçlenebileceği ve fiyatların yeniden yükseliş trendine girebileceği ifade ediliyor.

Buna karşın destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının yeniden hız kazanabileceği uyarısında bulunuluyor.

UZUN VADELİ GÖRÜNÜM OLUMLU

Piyasa uzmanları, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen gümüşün uzun vadeli görünümünü pozitif değerlendiriyor.

Özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar, yapay zekâ veri merkezleri ve sanayi üretiminde artan kullanımın gümüş talebini desteklediği belirtiliyor. Küresel arz açığının devam etmesi ve sanayi talebindeki artışın sürmesi halinde gümüş fiyatlarında orta ve uzun vadede yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceği öngörülüyor.

Yatırımcılar şimdi gözlerini ABD'den gelecek enflasyon, istihdam ve faiz sinyallerine çevirmiş durumda.

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