Yatırım fonlarının tamamı haftayı yükselişle tamamlarken, en yüksek getiri yüzde 5,63 ile hisse senedi fonlarında görüldü. Hisse piyasalarındaki güçlü performans, fon getirilerine de olumlu yansıdı.

BES fonlarında da yükseliş eğilimi dikkat çekti. Tüm emeklilik fonları haftayı artıda kapatırken, en yüksek kazanç yüzde 7,13 ile endeks fonlarında gerçekleşti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN FONLARI

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi sağlayan fon, yüzde 422,95'lik yükselişle Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon oldu.

Emeklilik fonlarında ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 9,39'luk yükselişle haftanın en fazla kazandıran BES fonu olarak öne çıktı.

HAFTANIN KAYBETTİREN FONU BELLİ OLDU

Yatırım fonları tarafında haftanın en fazla değer kaybeden fonu ise yüzde 65,06 düşüş yaşayan İstanbul Portföy On İkinci Serbest Fon oldu.

Öte yandan emeklilik fonlarında haftalık bazda kayıp yaşayan herhangi bir fon bulunmadı. BES fonlarının tamamı haftayı pozitif getirilerle tamamladı.

Kaynak: AA

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