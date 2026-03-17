Bayram tatiline sayılı günler kala, hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca sürücüyü ise güncellenen hız limitleri, radar denetimleri ve yeni ceza tarifesi karşılıyor.

HIZ İHLALLERİNDE CEZALAR ARTIRILDI

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte hız sınırını aşan sürücülere uygulanan cezalar yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre hız limitleri şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar esnetilebilecek. Ancak bu sınırların aşılması halinde sabit radar sistemleriyle tespit edilen sürücülere ceza uygulanacak.

CEZALAR 2 BİN TL'DEN BAŞLAYIP 30 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Hız ihlaline uygulanacak cezalar, sınırın ne kadar aşıldığına göre kademeli olarak değişiyor. Yeni tarifeye göre cezalar 2 bin TL'den başlayarak 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Hız ihlali ceza tutarları

6-10 km aşanlara: 2 bin TL

11-15 km aşanlara: 4 bin TL

16-20 km aşanlara: 6 bin TL

21-25 km aşanlara: 8 bin TL

26-35 km aşanlara: 12 bin TL

36-45 km aşanlara: 15 bin TL

46-55 km aşanlara: 20 bin TL

56-65 km aşanlara: 25 bin TL

66 km ve üzeri aşanlara: 30 bin TL

ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA HIZ LİMİTLERİ

Şehirler arası yollarda uygulanacak hız limitleri ise yol tipine göre farklılık gösteriyor:

Çift yönlü karayolları: 90 km/s

Bölünmüş yollar: 110 km/s

Devlet otoyolları: 130 km/s

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/s