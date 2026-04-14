Anel Elektrik (ANELE) hisseleri bugün tavan serisini 4.güne taşıdı. 9 Nisan’da yükselişe geçerek tavan olan hisseler, haftanın ikinci gününde tekrar tavan oldu. Hisseler 19,69 TL’den, 26,18 TL’ye yükselmiş oldu. Hisseler haftalık bazda yüzde 47,91, aylık bazda yüzde 83,72 prim yaptı.

ANELE, hissesinden TSI 12.15 itibarıyla alım-satım yapan aracı kurumlar da belli oldu. Alıcı ve satıcı dengesinin birbirine yakın olduğu, ancak net tarafta pozitif bir seyir izlendiği görülüyor. Toplamda 28,9 milyon TL net alım farkıyla kapatılan günde, maliyetlerin 26,18 TL seviyesinde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Kaynak: Hissenet

ALICILAR TARAFINDA MARBAŞ VE A1 BASKIN

Günün en aktif alıcısı, toplam alımların %25,26'sını gerçekleştiren Marbaş Menkul oldu. Hemen ardından gelen A1 Capital ile birlikte bu iki kurum, toplam alım hacminin neredeyse yarısını sırtladı.

En Çok Alım Yapan İlk 5 Kurum:

• Marbaş: 78.375 Lot (%25,26) – Maliyet: 26,18 TL

• A1 Capital: 71.088 Lot (%22,91)

• Ahlatcı Yatırım: 38.197 Lot (%12,31)

• Colendi: 38.001 Lot (%12,25)

• İnfo Yatırım: 37.118 Lot (%11,96)

GEDİK YATIRIM SATIŞIN MERKEZİNDE

Satıcılar tarafında ise Gedik Yatırım, toplam satışların %32,28'ini tek başına üstlenerek en büyük satıcı pozisyonunda yer aldı. İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım ise satış tarafında Gedik'i takip eden diğer ana kurumlar oldu.

En Çok Satış Yapan İlk 5 Kurum:

• Gedik Yatırım: -100.162 Lot (%32,28) – Maliyet: 26,18 TL

• İş Yatırım: -48.969 Lot (%15,78)

• Yapı Kredi: -42.920 Lot (%13,83)

• Vakıf Yatırım: -22.062 Lot (%7,11)

• Midas: -19.730 Lot (%6,36)

HİSSELERDEN DEV SATIŞ

Şirket, sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay alım-satım açıklaması yaptı.

Buna göre yatırım fonu LGIP Funds - Opportunistic Series, şirketteki tüm paylarını satarak ortaklıktan ayrıldı.

10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen işlemle ilgili paylaşılan veriler, satışın boyutunu gözler önüne serdi:

• Satış Yapılan Pay Miktarı: 94.755.487 Adet.

• İşlem Fiyatı: Hisse başına ortalama 14,0060 TL.

• Toplam İşlem Tutarı: 1.326.486.236,09 TL.

ORTAKLIK PAYI SIFIRLANDI

Satış öncesinde Anel Elektrik sermayesinde yüzde 35,76 gibi yüksek bir oranla söz sahibi olan LGIP Funds, bu işlemin ardından şirketteki paylarını tamamen sıfırladı. İşlemin ardından fonun şirket sermayesindeki payı yüzde 0 sınırının altına inmiş oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.