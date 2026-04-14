SASA Polyester (SASA) hisselerinde son dönemde öne çıkan yüksek volatilite (Fiyat dalgalanması), şirketin dev yatırım planları, artan borç yükü ve yabancı yatırımcı hareketlerinin birleşimiyle şekilleniyor. Nisan 2026 itibarıyla hissede görülen sert fiyat dalgalanmalarının arkasında hem temel hem de teknik dinamikler dikkat çekiyor.

DEV YATIRIM PROJELERİ KISA VADEDE BASKI YARATIYOR

Şirketin Adana Yumurtalık'ta hayata geçirdiği yaklaşık 25 milyar dolarlık petrokimya üssü, SASA'nın uzun vadeli büyüme hikayesinin merkezinde yer alıyor. Ancak 2026 itibarıyla başlayacak ve yaklaşık 12 yıl sürmesi beklenen bu dev yatırım süreci, kısa vadede nakit akışı üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Yatırımın ölçeği büyüdükçe finansman ihtiyacı da artarken, bu durum hisse üzerinde dönemsel satış baskılarına ve oynaklığa zemin hazırlıyor.

BORÇLULUK VE FAİZ HASSASİYETİ ÖNE ÇIKIYOR

SASA'nın finansal yapısında dikkat çeken bir diğer unsur ise yüksek borçluluk seviyesi. 2025 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 122,7 milyar TL seviyesindeki finansal borç, şirketi faiz oranlarındaki değişimlere karşı daha hassas hale getiriyor.

Küresel ve yerel faizlerde yaşanan hareketler, borçlanma maliyetleri üzerinden doğrudan hisse performansına yansırken, bu durum volatilitenin artmasına neden oluyor.

YABANCI YATIRIMCI HAREKETLERİ FİYATI SERT ETKİLİYOR

Hissede dikkat çeken bir diğer başlık ise yabancı yatırımcı payındaki ani değişimler. Ocak 2026’da yabancı payının bir günde yüzde 10,6'dan yüzde 37,8'e yükselmesi gibi olağanüstü hareketler, fiyatlamalarda sert dalgalanmalara yol açtı.

Bu tür hızlı giriş-çıkışlar, hissede kısa sürede güçlü yükselişler ya da sert geri çekilmeler yaşanmasına neden olarak volatiliteyi artırıyor.

FİYATTA TOPARLANMA SİNYALİ, ANCAK TABLO HALA DALGALI

SASA hissesi 2,61 TL seviyesinde işlem görürken, gün içinde yüzde 0,38 oranında sınırlı yükseliş kaydetti. Kısa vadede yatay ve dalgalı bir seyir dikkat çekerken, grafik görünümünde sık sık yön değişimleri volatilitenin sürdüğüne işaret ediyor.

Aylık bazda yüzde 6,10’luk yükseliş, hissede son dönemde tepki alımlarının devreye girdiğini gösterirken, yıllık performansın yüzde 34,59 negatif bölgede kalması uzun vadeli baskının henüz tam anlamıyla kırılmadığını ortaya koyuyor.

Gün içi fiyat hareketlerinde 2,59–2,67 TL bandında dalgalanan hisse, pivot seviyesine yakın seyrederek kararsız bir görünüm sergiliyor. Bu durum, teknik tarafta belirleyici bir kırılımın henüz gerçekleşmediğine işaret ediyor.

Kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için 2,66 TL direncinin aşılması gerekirken, olası geri çekilmelerde 2,56 TL desteği kritik önemini koruyor. 2,45 TL seviyesinin altına sarkılması ise trend açısından daha zayıf bir tabloyu gündeme getirebilir.

Genel görünümde, hissede tepki yükselişleri görülse de hem teknik göstergeler hem de kurumsal hareketler nedeniyle dalgalı seyrin devam etme ihtimali yüksek görünüyor.

3 AYLIK VERİLERDE TABLO NET: KURUMLAR SATIŞ TARAFINDA

SASA hissesine ilişkin son 3 aylık takas verileri, fiyat hareketlerindeki volatilitenin arkasındaki en önemli nedenlerden birinin kurumsal satış baskısı olduğunu ortaya koyuyor.

İlk 5 kurum tarafında toplam 2,77 milyar TL alım gerçekleşirken, buna karşılık 3,44 milyar TL satış yapıldığı görülüyor. Bu da yaklaşık -674,7 milyon TL net satış anlamına geliyor. Benzer şekilde ilk 10 ve ilk 15 kurum verilerinde de satışların alımların üzerinde kaldığı dikkat çekiyor.

İlk 10 kurumda -330 milyon TL, ilk 15 kurumda ise -170,6 milyon TL net satış gerçekleşmiş durumda. Bu tablo, yukarı yönlü denemelerin neden kalıcı olamadığını açıklayan önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

SATIŞ TARAFINDA BÜYÜK OYUNCULAR ÖNE ÇIKTI

Satış tarafında özellikle büyük kurumların ağırlığı dikkat çekiyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB) yaklaşık -2,44 milyar lot ile en yüksek satış yapan kurum olurken, onu İş Yatırım (-498,8 milyon lot) ve Deutsche Bank (-311,8 milyon lot) izledi.

Bunun yanında Türkiye İş Bankası ve HSBC gibi kurumların da satış tarafında yer alması, yabancı ve büyük oyuncuların kâr realizasyonu ya da pozisyon azaltma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

ALIM TARAFINDA GÜÇLÜ GİRİŞLER VAR AMA YETERLİ DEĞİL

Alım tarafında ise Bank of America yaklaşık 932,5 milyon lot ile en güçlü alıcı konumunda bulunurken, Ziraat Yatırım (854,6 milyon lot) ve Bireysel Emeklilik fonları (530,5 milyon lot) dikkat çekiyor.

Ancak bu alımlar, toplam satış baskısını dengelemekte yetersiz kalmış durumda. Bu da hissede yukarı yönlü hareketlerin neden sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

SAKLAMA DAĞILIMI GENİŞ TABANA YAYILMIŞ DURUMDA

Saklama tarafında ise hisselerin büyük bölümünün “diğer” yatırımcı grubunda toplandığı görülüyor. Bununla birlikte İş Yatırım, Citibank, Ak Yatırım ve Garanti Yatırım gibi kurumların önemli paylara sahip olması, hissede kurumsal etkinin devam ettiğini gösteriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: TREND YUKARI, KRİTİK SEVİYELER İZLENİYOR

SASA hisse detay verileri yakından takip ediliyor. Teknik tarafta ise hissede yönün yukarı olduğu görülüyor. Pivot seviyesi 2,61 TL olarak öne çıkarken, kısa vadede bu seviyenin üzerindeki fiyatlamalar pozitif görünüm açısından kritik önem taşıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 2,66 TL seviyesi ilk direnç olarak izlenirken, olası geri çekilmelerde 2,56 TL seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu bantta oluşacak fiyat hareketleri, kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak.

Hissede 2,45 TL seviyesi ise trend değişim noktası olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükseliş eğiliminin korunması beklenirken, bu seviyenin altına sarkılması halinde teknik görünümde zayıflama gündeme gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.