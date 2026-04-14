Tera Yatırım (TERA) üzerindenTSI 14.44 itibaryla gerçekleşen işlemlerde piyasaya güçlü bir para girişi gözlemlendi. Gün sonunda ulaşılan 608.385.097 TL'lik net hacim, kurumsal ve bireysel tarafta hareketliliğin yüksek olduğunu kanıtladı.

ALIM TARAFINDA "TERA" DAMGASI

Gün boyunca yapılan alımların büyük bir bölümü bizzat kurumun kendi kodu üzerinden gerçekleşti. Toplam alım hacminin %41,25'ini kapsayan bu işlemler, piyasa yönü açısından belirleyici oldu.

En Çok Alım Yapılan İlk 5 Hisse/Kod:

TERA: 332.037.921,25 TL (%41,25) – Maliyet: 370,80 TL

IEYHO: 48.358.483,30 TL (%6,01)

CWENE: 43.338.403,62 TL (%5,38)

DSTKF: 39.913.224,00 TL (%4,96)

ASTOR: 32.497.097,80 TL (%4,04)

Hacmin geri kalan %38,36'lık kısmı ise "Diğer" kategorisindeki çeşitli hisseler arasında dağıldı.

SATIM TARAFINDA MİGROS ÖNDE

Satış tarafında ise perakende devi Migros en çok nakit çıkışı yaşanan kağıt oldu. Satışların dağılımı alım tarafına göre daha parçalı bir yapı sergiledi.

En Çok Satış Yapılan İlk 5 Hisse/Kod:

MGROS: -36.427.397,50 TL (%18,54) – Maliyet: 652,97 TL

AKBNK: -10.813.748,30 TL (%5,50)

ZPLIB: -10.583.750,00 TL (%5,39)

PEKGY: -9.346.959,20 TL (%4,76)

ISMEN: -8.777.122,32 TL (%4,47)

Satış tarafındaki işlemlerin %61,34 gibi büyük bir çoğunluğu "Diğer" başlığı altındaki hisselerde gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.