14 Nisan 2026 itibarıyla ekrana yansıyan veriler, Sasa Polyester (SASA) ve Petkim (PETKM), arasındaki makasın hem yıllık bazda hem de hacim bazında ciddi şekilde açıldığını kanıtlıyor.

Petkim hisse detay verileri, son bir yıllık performansıyla yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Saat 15.40 itibarıyla güncel fiyatı 22.24 TL seviyesinde dengelenen hisse, yıllık bazda yüzde 37.88’lik bir artış kaydederek enflasyonist ortamda dirençli bir duruş sergiledi.

• Yıllık Zirveye Yakın: Petkim, 22.48 TL olan yıllık zirvesine oldukça yakın bir noktada (22.24 TL) işlem görüyor.

• İstikrarlı Yükseliş: Haftalık yüzde 6.62 ve aylık yüzde 10.43’lük artış oranları, hissenin kısa ve orta vadeli trendinin yukarı yönlü olduğunu teyit ediyor.

• Hacim Verileri: Günlük 109 milyon lotu aşan işlem hacmi, kurumsal ve bireysel yatırımcının hisseye olan ilgisinin canlı kaldığını gösteriyor.

SASA’DA TOPARLANMA EMARELERİ Mİ BAŞLIYOR?

Bir dönem borsanın en çok konuşulan hissesi olan SASA hisse detay verileri tarafında ise tablo biraz daha farklı.

Saat 15.40 itibarıyla hisse fiyatı 2.62 TL seviyelerinde seyrederken, yıllık bazdaki yüzde 34.34’lük kayıp, yatırımcılar üzerindeki baskıyı hissettiriyor.

Ancak kısa vadeli veriler, bir "dip çalışması" yapıldığına dair sinyaller veriyor olabilir.

• Kısa Vadeli Tepki: Yıllık bazda negatif bölgede kalsa da SASA haftalık bazda yüzde 5.65 ve aylık bazda yüzde 6.5 yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi etme çabasına girdi.

• Devasa Hacim: SASA’nın en dikkat çeken verisi ise işlem hacmi oldu. 2.16 milyar lotluk devasa hacim ve 5.68 milyar TL’lik toplam işlem tutarı, hissenin piyasadaki likidite gücünü koruduğunu ve yoğun bir el değiştirme yaşandığını kanıtlıyor.

İKİ DEV, İKİ FARKLI GÖRÜNÜM

Veriler karşılaştırıldığında Petkim’in "yıllık zirveye yakın ve istikrarlı" bir büyüme profili çizdiği, SASA’nın ise "yıllık kaybın ardından toparlanmaya çalışan yüksek hacimli" bir yapı sunduğu görülüyor.

Özellikle 2026/1Ç dönemine dair paylaşılan kar/zarar öngörülerinin piyasa beklentileri üzerindeki etkisi, önümüzdeki günlerde bu ayrışmanın derinleşip derinleşmeyeceğini belirleyecek temel unsur olacak.

