ENKA İnşaat (ENKAI), Körfez bölgesinde artan enerji yatırımları ve savunma harcamalarının yarattığı yeni iş alanlarıyla 2025–2026 döneminde dikkat çeken şirketler arasına girdi. Özellikle Orta Doğu'da üstlenilen büyük ölçekli projeler ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler, şirketin büyüme hikayesini güçlendiriyor.

KÖRFEZ'DE MİLYAR DOLARLIK PROJELER

ENKAI'nin büyümesinde en belirleyici faktörlerden biri, Körfez ve Orta Doğu'daki enerji ve altyapı projeleri oldu. Şirket, Irak'ın Basra bölgesinde TotalEnergies ile 1 milyar doları aşan mühendislik ve inşaat sözleşmesine imza atarken, Süleymaniye'deki 500 MW kapasiteli santralin 750 MW kombine çevrim santraline dönüştürülmesi için de 289 milyon dolarlık yeni bir anlaşma gerçekleştirdi.

Bu projeler, şirketin enerji segmentinde güçlü bir sıçrama yaratırken, 2025 yılı sonunda enerji tarafında ciro yüzde 148 artışla 26,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

SAVUNMA HARCAMALARI YENİ FIRSATLAR YARATIYOR

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Körfez ülkeleri savunma bütçelerini genişletmeye devam ediyor. Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ın milyarlarca dolarlık modernizasyon programları, Türk şirketleri için de yeni iş kapıları açıyor.

Bu noktada ENKA gibi bölgede güçlü operasyonel varlığa sahip şirketlerin, askeri tesisler ve güvenli altyapı projelerinde daha fazla rol alabileceği değerlendiriliyor. Türk savunma sanayii ürünlerine artan ilgi, dolaylı olarak müteahhitlik ve altyapı firmalarına da talep yaratıyor.

GÜÇLÜ BİLANÇO BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Şirketin operasyonel büyümesi finansallarına da net şekilde yansıdı. ENKAI, 2025 yılını 36,18 milyar TL net kâr ile tamamlarken, yaklaşık 5,56 milyar dolarlık net nakit pozisyonu ile güçlü bilanço yapısını korudu.

HİSSEDE YÖN YUKARI, ANCAK KISA VADEDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

ENKAI hisselerinde teknik görünüm, ana trendin yukarı yönlü olduğunu ortaya koyuyor. Fiyatın 100,30 TL seviyesinde bulunması ve tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalması, yükseliş trendinin korunduğuna işaret ediyor.

Ancak kısa vadeli göstergelerde zayıflama dikkat çekiyor. RSI'ın 62 seviyesinde aşağı yönlü olması ve momentumdaki geri çekilme, hissede kısa süreli bir soluklanma ihtimalini gündeme getiriyor. Buna karşın MACD göstergesinin 1.42 ile yukarı yönlü sinyal üretmesi, orta vadeli görünümün güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

ENKAI hisse detay verileri yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Hissede pivot seviyesi 100,25 TL olarak öne çıkarken, kısa vadede yön tayini açısından bu seviyenin üzerindeki fiyatlamalar yakından izleniyor.

Teknik tabloda 98,80 TL seviyesi ilk destek, 101,75 TL seviyesi ise ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Analistler, bu bantta oluşacak fiyat hareketlerinin kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.

Hissede genel trend ise yukarı yönlü olarak değerlendiriliyor. 93,84 TL seviyesi trend değişim noktası olarak dikkat çekerken, fiyatın bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükseliş eğiliminin korunması bekleniyor. Olası bir trend değişikliğinde ise 93,84 TL seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Öte yandan hareketli ortalamalar da mevcut görünümü destekliyor. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 91,91 TL, 100 günlük hareketli ortalaması ise 87,20 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu ortalamaların üzerinde seyretmesi, teknik olarak pozitif görünümü güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Son işlem gününde 1,30 milyar TL seviyesinde gerçekleşen işlem hacmi ise 5 günlük ortalamanın yüzde 7,92 altında kaldı. Bu durum, kısa vadede işlem aktivitesinde sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.