Şirketten yapılan açıklamada, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren çeşitli şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ve Anadolu Sigorta’nın da bu kapsamda yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılmasının, ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiği veya cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldığı anlamına gelmediği vurgulandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.