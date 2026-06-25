Teknoloji devi Apple, küresel tedarik zincirinde yaşanan bellek krizinin faturasını fiyatlarına yansıttı.

Zam tufanında en çarpıcı artış 90 bin TL ile Mac Studio'da yaşanırken, iPhone ve Apple Watch modelleri şimdilik listenin dışında kaldı.

TEK KALEMDE 90 BİN TL ARTIŞ!

Güncellenen listeye göre fiyatı en agresif şekilde yükselen ürün profesyonellere hitap eden Mac Studio oldu.

• Mac Studio’nun en üst konfigürasyonu 249.999 TL’den 339.999 TL’ye fırlayarak tam 90.000 TL zamlandı.

• Modelin başlangıç fiyatı ise 124.999 TL’den 159.999 TL’ye yükseldi.

TAŞINABİLİR VE MASAÜSTÜ MODELLER ATEŞ PAHASI

Sadece stüdyo modelleri değil, günlük kullanıcıların ve profesyonellerin gözdesi olan MacBook ve iMac aileleri de ciddi oranda zamlandı.

• MacBook Pro: 14 inçlik başlangıç modeli 104.999 TL’den 129.999 TL’ye çıkarken, 16 inçlik model 194.999 TL oldu. Üst segment özel konfigürasyonlardaki artış 53.750 TL’yi buldu.

• MacBook Air: Popüler 13 inçlik model 84.999 TL’ye, 15 inçlik versiyon ise 94.999 TL’ye yükseldi. Apple'ın yeni üyesi MacBook Neo'nun giriş fiyatı ise 37.999 TL'den 45.999 TL’ye ulaştı.

• iMac & Mac mini: 24 inç ekranlı iMac'in başlangıç bileti artık 99.999 TL. Mac mini tarafında ise üst segment konfigürasyon 104.999 TL’ye çıktı.

IPAD AİLESİ DE NASİBİNİ ALDI: PRO MODELLERDE 19 BİN TL FARK

Tablet tarafında tüm ana segmentlerde etiketler yukarı yönlü değişti. iPad Air modellerinde 10 bin ila 16 bin TL arasında artış görülürken, iPad Pro'da zam miktarı 19.000 TL’ye kadar dayandı.

APPLE TV VE HOMEPOD CEPHESİNDE DE DURUM AYNI

Eğlence ve akıllı ev ekosistemindeki fiyat artışları oran bazında cepleri fena yakacak cinsten:

• Apple TV 4K: 64 GB Wi-Fi modeli 8.999 TL'den 13.499 TL’ye çıkarken, 128 GB Wi-Fi + Ethernet versiyonu 16.499 TL oldu.

• HomePod: Akıllı hoparlörün büyük boyu 20.999 TL’ye yükseldi. Apple ekosisteminin en ulaşılabilir ürünlerinden biri olan HomePod mini ise 5.999 TL'den 7.999 TL’ye çıkarak 2.000 TL zamlanmış oldu.