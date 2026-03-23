Hali hazırda 70 TL barajını aşarak tarihi seviyelerde seyreden motorin fiyatları, beklenen bu yeni zamla birlikte büyükşehirlerde 78-80 TL bandına dayanacak. Vatandaşlar ekonomik kararlarını şekillendirmek için "Bugün akaryakıt ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, 23 Mart Pazartesi itibarıyla güncel rakamlar şu şekilde yansıyor:

23 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 62.00 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 61.86 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL

Kaynak: Ekonomim