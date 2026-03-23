Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen vergi düzenlemeleri akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 6 TL’lik dev bir zam yapılması bekleniyor.
Hali hazırda 70 TL barajını aşarak tarihi seviyelerde seyreden motorin fiyatları, beklenen bu yeni zamla birlikte büyükşehirlerde 78-80 TL bandına dayanacak. Vatandaşlar ekonomik kararlarını şekillendirmek için "Bugün akaryakıt ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, 23 Mart Pazartesi itibarıyla güncel rakamlar şu şekilde yansıyor:
23 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 62.00 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 61.86 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 62.97 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL
Kaynak: Ekonomim