Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen vergi düzenlemeleri akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 6 TL’lik dev bir zam yapılması bekleniyor.

Hali hazırda 70 TL barajını aşarak tarihi seviyelerde seyreden motorin fiyatları, beklenen bu yeni zamla birlikte büyükşehirlerde 78-80 TL bandına dayanacak. Vatandaşlar ekonomik kararlarını şekillendirmek için "Bugün akaryakıt ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, 23 Mart Pazartesi itibarıyla güncel rakamlar şu şekilde yansıyor:

23 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 62.00 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 61.86 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.09
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 61.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.4
Gazyağı 94.48
Kaynak: Ekonomim

