Aracı kurumlar dün 9 hisse için hedef fiyat açıkladı. En yüksek hedef fiyat 1.046 TL ile MGROS için verilirken, ASELS için 442 TL, TUPRS için 330,30 TL hedef belirlendi.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayımlanan raporlarda 9 hisse için yeni hedef fiyat ve tavsiyeler paylaşıldı.
Açıklanan raporlarda en yüksek hedef fiyat Migros için gelirken, Aselsan, Tüpraş, Aksa Enerji ve Mavi Giyim de hedef fiyat güncellemesi alan şirketler arasında yer aldı.
HEDEF FİYAT AÇIKLANAN 9 HİSSE
AVPGY
İş Yatırım
Hedef fiyat: 97,50 TL
Tavsiye: Al
ASELS
A1 Capital
Hedef fiyat: 442,00 TL
Tavsiye: Al
**KRDMD
**
A1 Capital
Hedef fiyat: 44,00 TL
Tavsiye: Nötr
ENKAI
A1 Capital
Hedef fiyat: 141,00 TL
Tavsiye: Nötr
TUPRS
Ünlü & Co
Hedef fiyat: 330,30 TL
Tavsiye: Al
AKSEN
QNB Invest
Hedef fiyat: 80,90 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
MGROS
QNB Invest
Hedef fiyat: 1.046,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
DOHOL
Gedik Yatırım
Hedef fiyat: 32,10 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
MAVI
Ahlatcı Yatırım
Hedef fiyat: 62,40 TL
Tavsiye: Al
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatlar, yatırımcılara yönelik beklentileri yansıtırken, nihai yatırım kararlarının kişisel risk ve getiri tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor.
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