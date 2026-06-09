Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayımlanan raporlarda 9 hisse için yeni hedef fiyat ve tavsiyeler paylaşıldı.

Açıklanan raporlarda en yüksek hedef fiyat Migros için gelirken, Aselsan, Tüpraş, Aksa Enerji ve Mavi Giyim de hedef fiyat güncellemesi alan şirketler arasında yer aldı.

HEDEF FİYAT AÇIKLANAN 9 HİSSE

AVPGY

İş Yatırım

Hedef fiyat: 97,50 TL

Tavsiye: Al

ASELS

A1 Capital

Hedef fiyat: 442,00 TL

Tavsiye: Al

**KRDMD

**

A1 Capital

Hedef fiyat: 44,00 TL

Tavsiye: Nötr

ENKAI

A1 Capital

Hedef fiyat: 141,00 TL

Tavsiye: Nötr

TUPRS

Ünlü & Co

Hedef fiyat: 330,30 TL

Tavsiye: Al

AKSEN

QNB Invest

Hedef fiyat: 80,90 TL

Tavsiye: Endeks üstü getiri

MGROS

QNB Invest

Hedef fiyat: 1.046,00 TL

Tavsiye: Endeks üstü getiri

DOHOL

Gedik Yatırım

Hedef fiyat: 32,10 TL

Tavsiye: Endeks üstü getiri

MAVI

Ahlatcı Yatırım

Hedef fiyat: 62,40 TL

Tavsiye: Al

Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatlar, yatırımcılara yönelik beklentileri yansıtırken, nihai yatırım kararlarının kişisel risk ve getiri tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.