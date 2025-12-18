Aralık ayının ortasına gelirken Borsa İstanbul'da bilanço beklentileri ve yıl sonu pozisyon ayarlamaları hisse bazlı hareketleri hızlandırdı. Ekranlara yansıyan son veriler, özellikle Gıda ve Enerji sektöründeki bazı hisselerin, endeks üzerindeki baskıya rağmen rekor getiriler sağladığını ortaya koydu.

Şampiyon: Altınkılıç Gıda (ALKLC)

Listenin zirvesinde, son bir aylık periyotta yatırımcısına %74,14 oranında kazanç sağlayan Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC) yer alıyor. Hissenin işlem hacminin 1 Milyar TL seviyesini aşması, yatırımcı ilgisinin hisse üzerinde yoğunlaştığını ve hareketin hacimli olduğunu gösteriyor.

Kiler Holding ve MANAS Enerji Takipte

Listenin ikinci sırasında ise %66,46'lık aylık getiri performansıyla Kiler Holding (KLRHO) bulunuyor. Holding hisselerindeki hareketlilikte başı çeken KLRHO, 263,00 TL fiyat seviyesiyle zirve tazelemeye devam ediyor.

Enerji sektörünün parlayan yıldızı Manas Enerji (MANAS) ise %58,24'lük getirisiyle üçüncü sırada kendine yer buldu. Hissenin haftalık bazda %11'lik bir düzeltme yaşamasına rağmen aylık performansını koruması dikkat çekici.

Gıda Hisselerinde "Ralli" Sinyali

Listede dikkat çeken en önemli detaylardan biri, en çok kazandıran 5 hisseden 3'ünün gıda sektöründe olması. ALKLC'nin yanı sıra;

SELVA Gıda (SELVA): %55,17 getiri,

Armada Gıda (ARMGD): %51,75 getiri ile listeye girerek, gıda sektöründeki sektörel hareketliliği teyit ettiler.

📊 İşte %50 Barajını Aşan "Yıldız"lar Listesi:

Analist Notu: Uzmanlar, bu denli sert yükseliş gösteren hisselerde yatırımcıların olası kâr realizasyonlarına (düzeltmelere) karşı temkinli olmaları ve işlem hacmi trendlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

*(Yasal Uyarı: Bu içerik haber niteliğinde olup, yatırım tavsiyesi değildir.)