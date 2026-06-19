Arçelik A.Ş. (ARCLK) paylarında dikkat çeken bir hisse devri işlemi gündeme geldi. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Arçelik'e ait milyonlarca payın toptan alış satış işlemleri kapsamında satılmasının planlandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre satışa konu payların toplam nominal değeri 19.572.288 TL olurken, işlem fiyatı pay başına 103,71 TL olarak belirlendi.

19,5 MİLYON ADETLİK PAY SATIŞI PLANLANIYOR

KAP'ta yer alan bilgilere göre Arçelik'in sahip olduğu toplam 19.572.288 TL nominal değerli payın, 1 TL nominal değerli pay başına 103,71 TL fiyatla WHIRLPOOL EMEA HOLDINGS LLC'ye satılması planlanıyor.

Söz konusu işlemin, Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İşlem büyüklüğü yaklaşık 2,03 milyar TL seviyesine karşılık geliyor.

BAŞVURU BORSA İSTANBUL'A YAPILDI

Açıklamada, satışa konu payların Borsa'da işlem gören nitelikte olduğu belirtilirken, paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici herhangi bir rehin, haciz ya da teminat kaydı bulunmadığı ifade edildi.

İşlemin gerçekleştirilmesi amacıyla 19 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığı açıklandı.

İŞLEM NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

KAP açıklamasına göre işlemin 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca işlem takasının, Pay Piyasası'ndaki normal takas sürecinin dışında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

TOPTAN ALIŞ SATIŞ İŞLEMİ NEDİR?

Toptan alış satış işlemleri, büyük miktarlı pay devirlerinin piyasa fiyatını doğrudan etkilemeden gerçekleşmesine imkan tanıyor. Bu nedenle kurumsal yatırımcılar ve stratejik ortaklar arasındaki hisse transferlerinde sıklıkla tercih ediliyor.

Arçelik ve Whirlpool arasında daha önce duyurulan işlemler kapsamında gerçekleşecek bu satışın, yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.