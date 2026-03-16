ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), bilişim ve güvenlik teknolojileri alanındaki faaliyetleri kapsamında yeni bir sipariş aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel bir müşteriden sunucu donanımları, güvenlik kameraları (CCTV) ve siber güvenlik yazılımlarını kapsayan geniş bir ürün grubu için sipariş alındı.

SİPARİŞ TUTARI 803 BİN DOLAR

Toplam sipariş tutarının 803 bin dolar olduğu belirtilirken, söz konusu anlaşmanın şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.