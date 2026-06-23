Aracı kurumların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik hedef fiyat güncellemeleri sürüyor.

ASELSAN İÇİN HEDEF FİYAT YÜKSELTİLDİ

TEB Yatırım, ASELSAN hisseleri için hedef fiyatını 330 TL'den 410 TL'ye yükseltti. Kurum, hisseye ilişkin "endekse paralel getiri" tavsiyesini korudu.

ASELS hissesi için son fiyat 393 TL olurken, yeni hedef fiyat yüzde 4,32'lik prim potansiyeline işaret etti.

ŞİŞECAM İÇİN YENİ HEDEF FİYAT 58 TL

TEB Yatırım, Şişecam (SISE) hisseleri için hedef fiyatını 50 TL'den 58 TL'ye revize etti. Kurum, hisseye ilişkin "endeks üstü getiri" tavsiyesini sürdürdü.

45,40 TL seviyesindeki son fiyata göre Şişecam hisseleri için yüzde 27,75'lik yükseliş potansiyeli hesaplandı.

PEGASUS HEDEF FİYATI AŞAĞI ÇEKİLDİ

TEB Yatırım, Pegasus (PGSUS) hissesi için hedef fiyatını 251 TL'den 187 TL'ye düşürdü. Kurum, hisse için "endekse paralel getiri" tavsiyesini korudu.

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