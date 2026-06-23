Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,55 düşüşle 14.649,12 puandan başladı. Satış baskısının gün içinde etkisini artırmasıyla endeks, yazım sırasında yüzde 1,29 değer kaybıyla 14.540 puan seviyesinde işlem gördü.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve sektör bazlı satışların etkisiyle Borsa İstanbul'da dalgalı seyir sürerken, bazı hisseler yükselişleriyle dikkat çekti.

EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE

TSİ 12.15 itibarıyla Borsa İstanbul'da en fazla yükselen hisseler şu şekilde sıralandı:

Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET): %10,00

Selçuk Ecza Deposu (SELEC): %9,98

Doğusan Boru Sanayi (DOGUB): %9,98

Birlik Mensucat (BRMEN): %9,96

İhlas Haber Ajansı (IHAAS): %9,95

EN ÇOK DÜŞEN İLK 5 HİSSE

Günün ilk yarısında en fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle oldu:

Empa Elektronik (EMPAE): %-10,00

Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS): %-9,98

Birleşim Grup Enerji (BIGEN): %-9,95

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): %-9,82

Anel Elektrik Proje (ANELE): %-9,09

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