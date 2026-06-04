Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni sözleşmelere ilişkin bilgi verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemleri ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşmeler imzalandı.

KAP'ta yer alan bilgilere göre söz konusu sözleşmelerin toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 ABD doları olarak açıklandı.

TESLİMATLAR 2033'E KADAR SÜRECEK

Açıklamada, imzalanan sözleşmeler kapsamında teslimatların 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni anlaşmaların ASELSAN'ın bakiye sipariş büyüklüğüne önemli katkı sağlaması beklenirken, şirketin savunma sanayii alanındaki güçlü konumunu destekleyen gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Savunma teknolojileri alanında faaliyetlerini sürdüren ASELSAN, son dönemde aldığı yüksek tutarlı siparişlerle dikkat çekmeye devam ediyor.

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