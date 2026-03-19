Bakan Fidan, gece saatlerinde Suudi Arabistan, Azerbaycan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Pakistan, Suriye, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ve temsilcileriyle bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantıya katıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İran’ın gerginliği tırmandırmasını ele almak ve bölgenin istikrarını korumak amacıyla bölgesel koordinasyonu güçlendirmek üzere düzenlenen toplantıda İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının, "egemenlik hakkının ve uluslararası hukukun ihlali" olduğu belirtilerek şiddetle kınandı.

TAMAMEN İRAN SORUMLU

Yaşanan kayıplardan tamamen İran’ın sorumlu tutulduğu, İran’ın derhal ve şartsız olarak saldırganlığı durdurmaya ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya çağrıldığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca milis güçleri desteklemenin ve güvenliği istikrarsızlaştırmanın tehlikelerine dikkat çekildiği, İran’ın yanlış hesaplamalarını ciddi şekilde yeniden gözden geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İran’ın iyi komşuluk ilkelerini ve ülkelerin egemenliğini ihlal etmeye devam etmesinin İran ve bölgenin güvenliği için ciddi sonuçlar doğuracağı, bölge ülkeleri ve halklarıyla ilişkilerine gölge düşüreceği, bu ülkelerin ve halkların da kendilerine yönelik tehditler karşısında sessiz kalmayacakları uyarısında bulunuldu.