Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla önemli bir adım attıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kanser başta olmak üzere birçok hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçlara ve tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme listemizin kapsamını genişlettik. 69'u yerli üretim olmak üzere 72 ilacı daha listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyorum."

Işıkhan, bu ilaçlardan 6'sının kanser, 6'sının kronik immün trombositopenik purpura (ITP), 6'sının diyabet, 5'inin kolesterol, 3'ünün multiple skleroz (MS) ilacı olduğunu kaydetti.