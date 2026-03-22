Meclis Genel Kurulu'nun gündemine, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yüzde 74 oranında konut indirimi sağlayacak düzenlemeyi de içeren 19 maddelik kanun teklifi geliyor.

Söz konusu teklife göre Savunma Sanayi Fonu'nu desteklemek amacıyla bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte şans ve bahis oyunlarında reklam giderlerinin vergiden düşülmesine son verilecek. Ayrıca kripto varlık alım satımının vergilendirilmesiyle kripto borsalarında kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

DOĞUM İZNİ VE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ

Doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin ise Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Bu düzenleme kapsamında özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek. Aynı teklif çerçevesinde sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenirken, oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİNDE YASAL DÜZENLEME AŞAMASI

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yasal düzenleme aşaması için gözler bayram sonrasına çevrilirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ortak raporu hazırlayan siyasi partilerin grup koordinatörleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, 18 yaş altı suçlulara ilişkin Meclis araştırması da çalışmalarını sürdürüyor. Araştırma komisyonunun bu hafta gerçekleştireceği iki toplantıda hukukçular ve akademisyenlerin dinlenmesi planlanıyor.

