Borsa İstanbul’da yatırımcıların odağı ikinci çeyreğe kaymış durumda. Son 10 yılın verileri incelendiğinde BIST 100 endeksinin bu dönemde çoğunlukla pozitif bir performans sergilediği görülüyor. Özellikle bankacılık hisseleri, ikinci çeyreklerde endeksin yönünü belirleyen ana sektör olarak öne çıkıyor.

10 Yıllık Veriler Güçlü Eğilime İşaret Ediyor

Geçmiş performanslar, ikinci çeyreğin Borsa İstanbul için genellikle yükseliş dönemi olduğunu ortaya koyuyor. 2020 sonrası dönemde bu eğilim daha belirgin hale gelirken, yatırımcı davranışlarının da bu yönde şekillendiği dikkat çekiyor.

Bankacılık Sektörü Yeniden Öne Çıkabilir

İkinci çeyrek döneminde bankacılık hisselerinde hareketliliğin artmasının arkasında birkaç temel neden bulunuyor. İlk çeyrek bilanço sonuçlarının fiyatlanması, net faiz marjı beklentilerinin güncellenmesi ve kredi büyümesine ilişkin projeksiyonların netleşmesi bu süreci destekliyor.

Bu yılın ilk iki ayında güçlü yükseliş sergileyen banka hisseleri, mart ayında artan jeopolitik risklerle birlikte önemli ölçüde geri çekildi. Faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler ve enflasyonun beklentilerin üzerinde kalabileceğine yönelik öngörüler, sektörde baskı yarattı.

Jeopolitik Gelişmeler Belirleyici Rol Oynuyor

ABD, İsrail ve İran hattındaki gelişmeler piyasalarda yön tayin eden en kritik başlık olarak öne çıkıyor. Bu hattaki gerilim, sadece risk iştahını değil, aynı zamanda faiz ve enflasyon beklentilerini de doğrudan etkiliyor.

Gerilimin kısa sürede azalması veya sona ermesi halinde ikinci çeyrekte güçlü bir toparlanma ihtimali korunuyor. Ancak belirsizliğin devam etmesi durumunda endeks genelinde bir ralli yerine, hisse bazlı ayrışmaların daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Beklentiler ve Finansallar Yön Veriyor

Analistler, ikinci çeyreğin aynı zamanda beklentilerin yeniden şekillendiği bir dönem olduğuna dikkat çekiyor. İlk çeyrek verilerinin tamamlanmasıyla birlikte yıl sonu enflasyon, faiz ve şirket kârlılıklarına ilişkin projeksiyonlar daha sağlıklı hale geliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 253.25 6.017.106.324,25 % -0.59 12:40 ASELS 338.75 4.341.241.450,25 % -2.87 12:40 TERA 320.25 4.059.854.009,75 % 0.71 12:40 KTLEV 63.5 3.795.425.343,90 % 2.42 12:40 SISE 44.26 3.352.066.694,72 % 1 12:40 Tüm Hisseler

Bu süreç, özellikle bankacılık sektöründe uzun süredir beklenen reel özkaynak kârlılığına ulaşılabileceği yönündeki beklentilerin yeniden fiyatlanmasına zemin hazırlıyor. Ancak bu beklentilerin sürdürülebilirliği, küresel ve bölgesel risklerin seyrine bağlı kalmayı sürdürüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin risk-getiri tercihleri doğrultusunda kendi araştırmaları ve yetkili kurumlar aracılığıyla alınmalıdır. Bu içerikte yer alan görüşler genel nitelikte olup herhangi bir yatırım aracının alım-satımına yönelik öneri niteliği taşımaz.