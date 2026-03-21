Küresel piyasalarda son dönemde altının yükselişinde en büyük etken, jeopolitik risklerin artması oldu. Özellikle uzun süredir devam eden savaş ortamı, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Artan belirsizlik, merkez bankalarının rezerv tercihlerinden bireysel yatırımcı davranışlarına kadar geniş bir alanda altına olan talebi güçlü tuttu.

Morgan Stanley’e göre bu yükselişin arkasında sadece enflasyon ya da faiz politikaları değil, aynı zamanda savaşın yarattığı sistematik risk algısı bulunuyor. Küresel çapta süren çatışmalar, enerji arz güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda finansal piyasalarda dalgalanmayı artırıyor. Bu ortamda altın, yatırımcılar için adeta “sigorta” işlevi görüyor.

Kısa Vadede Yükseliş Devam Edebilir: Ama Geçici!

Ancak bankaya göre bu tablo kısa vadede değişmeyebilir. Raporda, altının bir süre daha güçlü kalabileceği ve fiyatların 4.700 – 4.300 dolar bandında dalgalanabileceği ifade ediliyor. Bu süreçte jeopolitik risklerin devam etmesi ve piyasalardaki temkinli duruş, fiyatları destekleyen ana unsur olmaya devam edecek.

Yani altın tarafında mevcut yükseliş trendi henüz sona ermiş değil. Küresel belirsizlik sürdükçe yatırımcıların güvenli liman arayışı da devam edecek.

Barış Senaryosu Altın İçin Dönüm Noktası Olabilir

Asıl kritik nokta ise olası bir barış senaryosu. Morgan Stanley, savaşın sona ermesi ya da tansiyonun ciddi şekilde düşmesi durumunda piyasalardaki belirsizliğin hızla ortadan kalkabileceğini vurguluyor. Böyle bir durumda yatırımcıların güvenli limanlardan çıkış yaparak daha riskli varlıklara yönelmesi bekleniyor.

Bu dönüş sadece altın tarafında değil, tüm küresel varlık fiyatlarında yeni bir DENGE arayışını beraberinde getirebilir.

Petrol Fiyatları ve Enflasyon Etkisi Belirleyici Olacak

Özellikle enerji tarafında yaşanacak normalleşme, bu sürecin en önemli tetikleyicilerinden biri olabilir. Savaş sürecinde yükselen petrol fiyatlarının, arz risklerinin ortadan kalkmasıyla birlikte geri çekilmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel enflasyon baskısını azaltırken merkez bankalarının üzerindeki sıkı para politikası baskısını da hafifletebilir.

Bu da faizler ve enflasyon üzerinden altın fiyatları için negatif bir tablo oluşturuyor. Çünkü altın, genellikle belirsizlik ve yüksek enflasyon dönemlerinde güçlü performans gösteriyor.

Morgan Stanley HEDEF Verdi: 3.500 Dolar

Morgan Stanley’e göre tüm bu gelişmelerin birleşmesi halinde altın fiyatlarında yön aşağı dönebilir. Banka, barış ve normalleşme senaryosunda altının kademeli olarak 3.500 dolar seviyelerine doğru geri çekilebileceğini öngörüyor.

Mevcut yükselişin arkasında güçlü bir jeopolitik hikâye bulunurken, bu hikâyenin sona ermesi altın için sert bir düzeltme riskini de beraberinde getiriyor. Piyasalar için asıl belirleyici unsur ise savaşın süresi ve küresel risk algısının nasıl şekilleneceği olacak.

