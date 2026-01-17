Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Bebek’teki lüks otel ekseninde yürütülen uyuşturucu, fuhuş ve kumar iddialarını kapsayan soruşturma derinleşti.

Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun detayları gelmeye devam ediyor.

REZİDANSIN ALTINDA ARŞİV

Soruşturmayı yürüten ekipler, otel sahibi Yıldırım’a ait Şişli’deki İstanbloom Rezidans'a ikinci bir baskın düzenledi. Rezidansın alt katındaki depoda yapılan aramalarda dijital arşivle karşılaşıldı.

Depoda ele geçirilenler arasında; 30’dan fazla flaş bellek, çok sayıda CD ve DVD ile güvenlik kamera kayıt cihazları yer aldı.

Siber güvenlik uzmanları tarafından şifreleri kırılarak incelenen materyallerde, kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü isimlerin ve iş insanlarının katıldığı özel partilerin görüntüleri tespit edildi.

"KOD İSİM" YÖNTEMİ VE GİZLİ KAMERALAR

İncelemelerde, oteldeki kayıt sisteminin standart güvenlik prosedürlerinin çok ötesine geçtiği belirlendi.

Otelin giriş-çıkışları, koridorlar ve restoran bölümünün yanı sıra, bazı özel alanlara yerleştirilen gizli kameralarla mahrem görüntülerin kaydedildiği ortaya çıktı.

Dikkat çeken bir diğer detay ise "gizlilik" maskesiydi. Otele gelen ünlü isimlerin kayıt sistemine gerçek kimlikleriyle değil, kod isimlerle veya sahte kimliklerle kaydedildiği, ancak gizli kamera görüntüleriyle bu kişilerin kimliklerinin açıkça arşivlendiği belirlendi. Savcılık, bu arşivin "şantaj" amacıyla oluşturulup oluşturulmadığını mercek altına aldı.

KUMARHANE DEFTERİNDEKİ 30 İŞ İNSANI

Skandal sadece görüntülerle sınırlı kalmadı. Yıldırım’ın rezidans dairesinin, özel bir kumarhaneye dönüştürüldüğü tespit edildi.

Baskında ele geçirilen poker masaları ve oyun fişlerinin yanı sıra bulunan çetele defterleri, yasa dışı kumar ağını ifşa etti.

Defterlerde, düzenli olarak kumar oynadığı iddia edilen 30’dan fazla tanınmış iş insanının isminin yer aldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER YURT DIŞINA SIZDI MI?

Elde edilen terabaytlarca veri, detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. İstihbarat birimleri ise kritik bir şüphe üzerinde duruyor; bu özel görüntülerin yurt dışındaki sunuculara aktarılıp aktarılmadığı veya "dark web" gibi platformlarda satışa sunulup sunulmadığı araştırılıyor.