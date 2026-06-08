Akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. Benzin bazı şehirlerde 64 TL'yi aşarken motorin 67 TL seviyelerine çıktı. İşte il il güncel fiyatlar!
Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki gelişmeler pompaya yansırken, benzin ve motorin fiyatları birçok ilde yüksek seviyelerini koruyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 HAZİRAN)
İstanbul (Avrupa)
Benzin: 62,97 TL
Motorin: 66,33 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul (Anadolu)
Benzin: 62,82 TL
Motorin: 66,20 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara
Benzin: 63,92 TL
Motorin: 67,45 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir
Benzin: 64,20 TL
Motorin: 67,72 TL
LPG: 31,79 TL
ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Akaryakıt fiyatlarına ilişkin şuanda zam veya indirim bilgisi bulunmuyor. En son 6 haziran tarihinde benzine 53 kuruş indirim yapılmıştı.