Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Küresel piyasalarda ons altındaki dalgalı seyir ve döviz kurundaki değişimler iç piyasadaki altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve gremse altındaki son fiyatları yakından takip ediyor.

BEKLENTİLERİ ÇOK AŞAN ABD İSTİHDAM VERİLERİ FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri, ekonominin dirençli yapısını koruduğuna işaret ederken, yatırımcıların Fed'in para politikasına yönelik beklentilerini de yeniden şekillendirdi. Mayıs ayında istihdamın beklentilerin üzerinde artması, iş gücü piyasasının sağlam görünümünü sürdürdüğünü ortaya koyarken, yükselen enflasyon baskıları karşısında Fed'in faizleri yüksek seviyelerde tutabileceği yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Piyasalarda, özellikle İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceği değerlendirilirken, CME Group'un FedWatch verilerine göre yatırımcılar yıl sonuna kadar Fed'in faiz artırımı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Aralık ayına kadar en az bir faiz artışı olasılığı yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da son istihdam rakamlarının iş gücü piyasasının dengeli ve tam istihdama yakın bir görünüm sergilediğini belirtti. Hammack, enflasyondaki yukarı yönlü risklerin devam etmesi halinde Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırımı seçeneğini değerlendirebileceğini ifade etti.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın haftanın ilk işlem gününde 6.390,48 TL alış ve 6.391,41 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerden çeyrek altın 10.368,63 TL alış, 10.607,62 TL satış seviyesinde bulunuyor.

YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın 20.672,45 TL alış ve 21.215,23 TL satış fiyatından işlem görürken, tam altın ise 42.035,00 TL alış ve 42.348,00 TL satış seviyesinde bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI VE ATA ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını 42.971,00 TL alış ve 43.638,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Ata altın ise 42.770,59 TL alış ve 43.857,79 TL satış seviyesinde bulunuyor.

GREMSE ALTIN KAÇ TL?

Yatırımcıların yakından takip ettiği gremse altın 104.036,34 TL alış ve 106.509,49 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Değerli metallerde son durum

Değerli metaller tarafında ise karışık bir seyir izlendi. Spot gümüş yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 67,56 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 düşüşle 1.767,15 dolardan işlem gördü. Paladyum ise 1.225,66 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi.