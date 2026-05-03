Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde. 3 Mayıs 2026 Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel tablo belli oldu. Peki, zam gelecek mi? İşte detaylar!

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel tablo ve zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AKARYAKITTA FİYATLAR DEĞİŞTİ Mİ?

27 Nisan- 3 Mayıs haftasında 28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,28 TL zam yapılmıştı. Yine aynı gece benzinde ise 95 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleşmişti.

ZAM VAR MI?

Zamla birlikte çoğu ilde motorinin litre fiyatı 70 TL'yi yeniden aşarken şu sıralarda akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor.

3 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul avrupa yakası

Benzin: 63.82 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul anadolu yakası
Benzin: 63.68 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 64.79 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 65.07 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.76
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.65
Gazyağı 84.92
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları (Brent petrol), döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Bu üç temel unsur, pompa fiyatlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olmaktadır.

