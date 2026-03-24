Akaryakıt piyasalarındaki hareketlilik, mart ayının son haftasında sürücüleri adeta bir "fiyat hız trenine" bindirdi. 24 Mart Salı günü gelen dev zammın ardından, çarşamba günü için indirim haberi gelse de eşel mobil sistemi nedeniyle pompadaki ferahlama beklentilerin altında kalacak.

Haftaya Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların gölgesinde başlayan akaryakıt fiyatları, salı sabahı itibarıyla tabelalara okkalı bir artışla yansıdı.

• Motorin: Litre fiyatına tam 6,58 TL zam yapılarak ulaşım maliyetlerinde rekor bir artışa imza atıldı.

• Benzin: Motorine kıyasla daha sınırlı kalsa da litre başına 1,00 TL zamlandı.

Benzin ve motorine indirim geliyor! Vergi kesintisi yaşanacak 1

ÇARŞAMBA İNDİRİMİ YOLDA AMA BİR "DETAY" VAR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL tutarında bir indirim hesaplanıyor.

Ancak bu indirimin tamamı depolara yansımayacak.

Benzin ve motorine indirim geliyor! Vergi kesintisi yaşanacak 2

EŞEL MOBİL DEVREDE: İNDİRİMİN YÜZDE 75’İ VERGİYE GİDECEK

Hükümetin vergi kayıplarını telafi etmek amacıyla uyguladığı eşel mobil sistemi gereği, beklenen indirimin büyük bir kısmı ÖTV iadesi olarak hazineye aktarılacak.

Tüketicinin pompada göreceği net indirim ise sadece yüzde 25 oranında kalacak:

Benzin ve motorine indirim geliyor! Vergi kesintisi yaşanacak 3

Özetle; Salı günü 6,58 TL zamlanan motorin, çarşamba günü sadece 92 kuruş geri çekilecek. Sürücüler için maliyet yükü, indirim haberine rağmen ağırlığını korumaya devam ediyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor! Vergi kesintisi yaşanacak 1

24 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.01 TL
Motorin litre fiyatı: 77.68 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL

Benzin ve motorine indirim geliyor! Vergi kesintisi yaşanacak 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 77.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Benzin ve motorine indirim geliyor! Vergi kesintisi yaşanacak 6

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin litre fiyatı: 78.82 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL

Benzin ve motorine indirim geliyor! Vergi kesintisi yaşanacak 7

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.26 TL
Motorin litre fiyatı: 79.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 77.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 62.39
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.86
Gazyağı 94.48
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERRusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurduRusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurdu
PARTNERYükseliş kısa sürdü! Altın için 4 bin 200 dolar kritik eşikYükseliş kısa sürdü! Altın için 4 bin 200 dolar kritik eşik