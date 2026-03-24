Haftaya Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların gölgesinde başlayan akaryakıt fiyatları, salı sabahı itibarıyla tabelalara okkalı bir artışla yansıdı.

• Motorin: Litre fiyatına tam 6,58 TL zam yapılarak ulaşım maliyetlerinde rekor bir artışa imza atıldı.

• Benzin: Motorine kıyasla daha sınırlı kalsa da litre başına 1,00 TL zamlandı.

ÇARŞAMBA İNDİRİMİ YOLDA AMA BİR "DETAY" VAR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL tutarında bir indirim hesaplanıyor.

Ancak bu indirimin tamamı depolara yansımayacak.

EŞEL MOBİL DEVREDE: İNDİRİMİN YÜZDE 75’İ VERGİYE GİDECEK

Hükümetin vergi kayıplarını telafi etmek amacıyla uyguladığı eşel mobil sistemi gereği, beklenen indirimin büyük bir kısmı ÖTV iadesi olarak hazineye aktarılacak.

Tüketicinin pompada göreceği net indirim ise sadece yüzde 25 oranında kalacak:

Özetle; Salı günü 6,58 TL zamlanan motorin, çarşamba günü sadece 92 kuruş geri çekilecek. Sürücüler için maliyet yükü, indirim haberine rağmen ağırlığını korumaya devam ediyor.

24 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.01 TL

Motorin litre fiyatı: 77.68 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 77.54 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin litre fiyatı: 78.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.26 TL

Motorin litre fiyatı: 79.09 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL