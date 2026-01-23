Borsa İstanbul’da son bir haftada yaşanan sert yükselişler, kısa vadeli yatırımcıların iştahını kabarttı. Bazı hisselerde haftalık getiriler %50’ye yaklaşırken, 100 bin TL ile giren bir yatırımcının portföyü sadece birkaç günde 150 bin TL sınırına dayandı.

Özellikle düşük–orta ölçekli hisselerde görülen güçlü alımlar, hem işlem hacimlerini hem de volatiliteyi yukarı çekti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Son verilere göre haftalık bazda en dikkat çeken performanslar şu şekilde oluştu:

ZGYO (Z GMYO)

Haftalık getiri: %52,98

Haftanın en çok kazandıran hissesi oldu. 100 bin TL, yaklaşık 153 bin TL seviyesine çıktı.

FRMPL (Formül Plastik ve Metal)

Haftalık getiri: %45,43

Güçlü hacimle yükseldi. 100 bin TL, yaklaşık 145 bin TL oldu.

MEYSU (Meysu Gıda)

Haftalık getiri: %40,78

Gıda tarafındaki hareketlilik hissede sert yükselişi beraberinde getirdi.

MARMAR (Marmara Holding)

Haftalık getiri: %38,91

Hafta boyunca dalgalı seyir sonrası güçlü kapanış yaptı.

IHAAS (İhlas Haber Ajansı)

Haftalık getiri: %38,57

Hacim artışıyla birlikte haftanın en çok kazandıranları arasına girdi.

PİYASALARDA MESAJ NET: VOLATİLİTE ÇOK YÜKSEK

Uzmanlara göre bu tür haftalık %40–50 bandındaki yükselişler, Borsa İstanbul’da risk iştahının ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Ancak aynı hızda geri çekilmelerin de yaşanabileceği, bu nedenle özellikle kısa vadeli işlemlerde temkinli olunması gerektiği vurgulanıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 300.5 13.215.007.785,50 % 0.08 17:22 THYAO 300.75 12.628.094.180,50 % 0.59 17:22 ISCTR 15.07 9.201.392.572,00 % 2.73 17:22 AKBNK 78.55 7.826.343.543,20 % 0.96 17:22 KCHOL 197.5 7.388.416.562,70 % 1.13 17:22 Tüm Hisseler

Son haftadaki tablo, doğru hissede doğru zamanda olmanın kazancı ne kadar hızlı büyütebildiğini net şekilde ortaya koydu.

Yatırımcıya uyarı: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sermaye piyasası araçları yüksek risk içerir. Geçmiş performans, gelecekteki getirilerin garantisi değildir. Yatırım kararları, kişisel risk tercihleriniz ve finansal durumunuz dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan profesyonel destek alınarak verilmelidir.