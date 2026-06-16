Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete denetim kayyımı olarak atandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilgili kararın kendilerine ulaştırıldığı belirtildi.

TMSF KARARI ŞİRKETE BİLDİRİLDİ

Banvit'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan denetim kayyımlığı tedbirine ilişkin karar, TMSF tarafından şirkete tebliğ edildi.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"12.06.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığımız açıklamada; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri kararı verildiğini kamuoyuyla paylaşmıştık.

Söz konusu denetim kayyımlığı tedbirine ilişkin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tarafımıza ulaştırılmış olup anılan karar uyarınca; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Şirketimize denetim kayyımı olarak atanmasına ve Şirketimizin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılınmasına karar verilmiştir."

YÖNETİM KARARLARI KAYYIM ONAYINA BAĞLI OLACAK

Karar doğrultusunda TMSF, Banvit'e denetim kayyımı olarak atanırken, şirket yönetim organının alacağı karar ve işlemlerin geçerliliği kayyımın onayına bağlandı.

Söz konusu gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında verilen denetim kayyımlığı tedbiri kararının ardından gerçekleşti.