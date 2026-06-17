Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, bugün nakit temettü ödemesi gerçekleştiren iki şirketin paylarında fiyat ayarlaması yapıldı.

Buna göre Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ve Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) hisseleri, yeni güne temettü ödemesi oranında düşüş yaşayarak (düzeltilmiş fiyatla) başlayacak.

HİSSELERDEKİ YENİ TEORİK FİYATLAR VE TEMETTÜ DETAYLARI

Şirketlerin ortaklarına dağıtacağı pay başına brüt temettü miktarları ve bu doğrultuda belirlenen yeni teorik fiyatlar şu şekilde oluştu:

• BIMAS: 1. taksit nakit kâr payı ödemesini gerçekleştiren perakende devinde, pay başına brüt 2 TL temettü dağıtılıyor. Bu doğrultuda hissenin yeni güne başlama teorik fiyatı 384 TL olarak güncellendi.

• AAGYO: Yatırımcılarına nakit temettü dağıtan gayrimenkul ortaklığında ise pay başına brüt 0,42796 TL ödeme yapılıyor. Yapılan fiyat düzeltmesiyle birlikte hissenin yeni teorik fiyatı 17,172 TL olarak belirlendi.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan bu teorik fiyatlar, fiyat adımına yuvarlanmamış ham değerleri yansıtmaktadır. Hisseler, seans açılışıyla birlikte bu baz fiyatlar üzerinden işlem görmeye başlayacak.

TEMETTÜ ÖDEMESİ HİSSE FİYATINI NEDEN DÜŞÜRÜR?

Borsa mevzuatı gereği, şirketlerin kasasından nakit olarak çıkan kâr payı tutarı, hissenin bir önceki günkü kapanış fiyatından brüt oran kadar düşürülür.

Böylece şirketin piyasa değerindeki nakit azalışı, hisse fiyatına yansıtılarak denge sağlanmış olur. Yatırımcıların hesaplarına ise net temettü tutarları takas süresine (T+2) bağlı olarak iki iş günü içinde yansıtılacaktır.