Borsa İstanbul’da 2026 yılının ilk çeyreğinde enerji sektörü hisseleri, küresel enerji fiyatlarındaki hareketlilik ve iç piyasadaki dinamiklerin etkisiyle dikkat çeken bir performans sergiledi. Yılın ilk üç ayında birçok enerji hissesinde %30 ile %50 arasında değişen yükselişler görülürken, sektör genelinde güçlü bir yukarı yönlü eğilim oluştu.

PETROL FİYATLARI VE KÜRESEL ENERJİ DENGESİ ETKİLİ OLDU

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, enerji şirketlerinin gelir beklentilerini destekleyen temel unsurlardan biri olarak öne çıktı. Özellikle arz tarafında devam eden kısıtlar, jeopolitik riskler ve üretim politikaları, enerji fiyatlarının yukarı yönlü kalmasına neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki bu görünüm, elektrik üretimi ve enerji ticareti yapan şirketlerin fiyatlama gücünü artırırken, sektör genelinde kârlılık beklentilerini de yukarı çekti. Bu durum, BIST’te işlem gören enerji hisselerine olan ilgiyi destekleyen faktörlerden biri oldu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Enerji hisselerindeki yükselişte sadece petrol ve doğalgaz fiyatları değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik artan ilgi de etkili oldu. Türkiye’de güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarının hız kazanması, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin büyüme beklentilerini güçlendirdi.

Özellikle ECOGR (Ecogreen Enerji), AKFYE (Akfen Yenilenebilir Enerji) ve MAGEN (Margün Enerji) gibi şirketlerde görülen fiyat hareketleri, yatırımcıların yenilenebilir enerji temalı hisselere yöneldiğini ortaya koydu.

HİSSELERDE GENİŞ TABANLI YÜKSELİŞ

İlk çeyrek verilerine bakıldığında, enerji sektöründeki yükselişin tekil hisselerle sınırlı kalmadığı görülüyor. ECOGR yaklaşık %58,65’lik performansıyla öne çıkarken, CATES (Çates Elektrik) %48’e yaklaşan artış gösterdi. ENJSA (Enerjisa Enerji) ve ARASE (Doğu Aras Enerji) hisselerinde de %35’in üzerinde yükselişler kaydedildi.

Bunun yanı sıra LYDYE (Lydia Yeşil Enerji) ve AKFYE gibi hisselerde %30 bandına yaklaşan artışlar dikkat çekti. Bu tablo, sektördeki hareketin geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından desteklendiğini gösterdi.

İŞLEM HACİMLERİ VE KISA VADELİ MOMENTUM

Enerji hisselerinde görülen yükseliş, işlem hacimlerindeki artışla birlikte gerçekleşti. Özellikle yüksek hacimli hisselerde fiyat hareketlerinin daha güçlü olduğu gözlenirken, aylık bazda %30’un üzerine çıkan yükselişler kısa vadeli momentumun da yüksek olduğuna işaret etti.

Bununla birlikte, dönemsel dalgalanmaların sürdüğü ve bazı hisselerde haftalık bazda geri çekilmelerin yaşandığı da görüldü. Bu durum, sektör genelindeki yükselişe rağmen hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini ortaya koydu.

MAKRO GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

Enerji sektöründeki fiyatlamalarda küresel enerji talebi, petrol ve doğalgaz fiyatları, döviz kurları ve yerel regülasyonlar belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemlerde enerji şirketlerinin finansallarına yönelik beklentilerin güçlendiği, bunun da hisse performanslarına yansıdığı görülüyor.

2026’nın ilk çeyreğinde ortaya çıkan tablo, enerji hisselerinin hem küresel hem de yerel gelişmelere duyarlı bir şekilde hareket ettiğini gösterirken, sektörün Borsa İstanbul’da öne çıkan alanlardan biri olmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.