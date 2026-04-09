2017'de 15 milyon dolar toplamak için çıkarıldı. Kurucusu hapse girdi, milyar dolarlık ceza ödedi, SEC davası açıldı. BNB her seferinde geri döndü ve tüm zamanlar zirvesini gördü.

BNB, Temmuz 2017'de Changpeng Zhao tarafından Binance borsasının lansmanını finanse etmek amacıyla çıkarıldı. ICO'da 100 milyon token satışa sunuldu ve Binance 15 milyon dolar topladı. O dönemde bir BNB'nin fiyatı 0,15 dolardı. Kimse bu tokenden büyük bir şey beklemiyor, hatta çoğu kripto yatırımcısı adını bile duymamıştı.

2017-2018: İlk Boğa Koşusu

BNB, Haziran 2017'deki ICO'sunda yaklaşık 0,11 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı. Ocak 2018'de ise 24 dolara yükseldi. Kripto piyasasındaki genel coşkuyla birlikte BNB de değer kazandı. Ancak 2018 ayı piyasasıyla birlikte geri çekildi. Mart 2020'de COVID-19 kaynaklı küresel piyasa çöküşüyle birlikte BNB 10 doların altına indi.

2021: Binance'in Yükseliş Yılı

BNB 2021'e 41 dolardan girdi ve yıl boyunca Binance'in hızlı büyümesi, DeFi'ye genişlemesi ve rekor token yakma miktarlarıyla birlikte fırladı. Mayıs 2021'de 706 dolarlık tüm zamanlar zirvesine ulaştı.

Bu dönemde Binance Smart Chain, Ethereum'un yüksek gas ücretlerine alternatif arayan geliştiriciler için cazip bir platform haline geldi. DeFi ve NFT patlamasıyla birlikte BNB Chain üzerindeki işlem hacimleri hızla arttı. Ancak zirvenin ardından BNB yıl ortasında 210 dolara kadar geriledi.

2022: Çifte Darbe

2022 ayı piyasası yeni baskılar getirdi. BNB Haziran 2022'de yaklaşık 183 dolar olan döngü dibine indi. Ancak asıl sarsıcı gelişme yılın sonunda yaşandı. Terra/LUNA ekosisteminin çöküşü ve ardından gelen FTX iflası tüm kripto piyasasını sarstı. BNB bu süreçte görece dirençli kalsa da 200 dolar seviyesinin altına indi.

2023: SEC Davası ve Yüzde 23'lük Düşüş

2023'ün ortasında Binance SEC tarafından dava edildi ve bu gelişme BNB fiyatının yüzde 23 düşmesine neden oldu. Şubat 2023'te BNB yaklaşık 332 dolar seviyesinde işlem görüyordu; bu tüm zamanlar zirvesinin yaklaşık yüzde 52 altındaydı.

Piyasanın büyük bölümü Binance'in bu davadan nasıl çıkacağını merak ediyordu. CZ'nin tutuklanacağına dair spekülasyonlar yatırımcı güvenini sarstı. BNB Ekim 2023'te yeniden 205 dolara indi.

2024: 4,3 Milyar Dolarlık Ceza ve Güvenin Geri Dönüşü

2024'ün başında ABD Adalet Bakanlığı ile yapılan 4,3 milyar dolarlık anlaşma, cezai suçlamalar olmaksızın düzenleyici belirsizliği sona erdirdi ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etti. CZ görevi bıraktı, hapis cezası aldı. Ancak piyasa bu gelişmeyi beklenmedik biçimde olumlu karşıladı.

BNB Şubat 2024'te yeniden 400 doların üzerine çıktı ve Mart 2024'ten 2025'in ortasına kadar 500-750 dolar bandında işlem gördü. 2024'te BNB 793 dolar ile yerel zirveye ulaştı.

2025: Yeni Tüm Zamanlar Zirvesi

Temmuz 2025'te BNB işlem aralığının dışına çıktı ve Ağustos'ta fiyat keşif moduna girdi. Ekim 2025'te ise 1.355 dolar ile yeni tüm zamanlar zirvesine ulaştı. Bu ralli hem kripto genelindeki boğa piyasasını hem de ekosisteme özgü momentumu yansıtıyordu: gerçek dünya varlığı tokenizasyonu, katman 2 merkeziyetsiz borsalar, süregelen otomatik yakma mekanizması ve günlük 4 milyar doları aşan işlem hacimleri.

Ağustos 2025'te BNB piyasa değeri açısından Solana'yı geride bıraktı ve 1.000 dolar psikolojik seviyesine yaklaşarak kripto piyasasındaki kritik altcoin konumunu pekiştirdi.

Nisan 2026: Şimdi Nerede?

BNB bugün yaklaşık 602 dolar seviyesinde. Tüm zamanlar zirvesinden yüzde 56 aşağıda.

Ancak tabloya daha geniş açıdan bakıldığında döngü tanıdık geliyor. Tarihsel olarak BNB'nin yeni bir tüm zamanlar zirvesine ulaşması için gereken minimum süre 523 gün, maksimum süre ise 1.605 gün olmuştur.

BNB Chain üzerindeki ağ aktivitesi son bir ayda yüzde 37 artarken günlük işlem sayısı 4 milyondan 14 milyonun üzerine çıktı. Düzenleyici engeller büyük ölçüde aşıldı, ekosistem büyümeye devam ediyor.

0,11 dolardan başlayan bu yolculukta BNB her krizden daha güçlü çıktı. Döngü devam ediyor.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş fiyat performansı gelecekteki sonuçların garantisi değildir.