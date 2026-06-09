Projenin yerel kripto para birimi H token, saldırganların kritik özel anahtarları (private keys) ele geçirmesinin ardından yüzde 80’in üzerinde değer kaybederek adeta serbest düşüşe geçti.

On-chain (zincir üstü) verilerine yansıyan ilk raporlara göre bilgisayar korsanları projeyle bağlantılı 17 farklı cüzdanı tamamen boşalttı.

Saldırıda 32 milyon doların üzerinde dijital varlık çalınırken, kayıpların halen artmaya devam ettiği bildiriliyor.

Saldırganların elde ettikleri H tokenlerini hızla Ether’e (ETH) dönüştürmesi, piyasadaki satış baskısını körükleyen en büyük etken oldu.

100 MİLYON YENİ TOKEN BASILDI: TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL

Krizin boyutunu artıran hamle ise BNB Chain üzerinde yaşandı. Blockchain verileri, korsanların yetkisiz bir şekilde 100 milyon adet ilave H tokeni ürettiğini (mint ettiğini) ortaya koydu.

Piyasa değeri yaklaşık 11 milyon dolar olan bu yeni tokenlerin de dolaşıma girme riski, önümüzdeki günlerde satış baskısının ve panik havasının devam edebileceğini gösteriyor.

Saldırı öncesinde 0,67 dolar seviyelerinde stabil bir grafik çizen H tokeni, ihlalin duyulmasıyla birlikte 0,13 dolara kadar geriledi.

Gün içindeki en dip noktasında 0,05 doları gören altcoin, yatırımcısına birkaç saat içinde yüzde 90’a varan bir kayıp yaşattı.

KURUCUDAN AÇIKLAMA: ÖZEL ANAHTARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gelişmelerin ardından Humanity Protocol Kurucusu Terence Kwok, bir açıklama yaparak güvenlik ihlalini resmen doğruladı. Kwok, saldırının Humanity Foundation üyelerinden birine ait özel anahtarların sızdırılması sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Proje ekibi, ikinci bir emre kadar kullanıcıların köprü (bridge) hizmetlerini ve likidite havuzlarını kullanmamaları yönünde acil uyarıda bulundu.

Şirketin, çalınan varlıkların takibi ve etkilerin sınırlandırılması için siber güvenlik firmaları ve merkezi kripto para borsalarıyla koordineli bir çalışma başlattığı bildirildi.

HUMANİTY PROTOCOL NEDİR?

Avuç içi biyometrik tarama ve sıfır bilgi kanıtı (Zero-Knowledge Proof) teknolojilerini harmanlayan proje, kullanıcıların kişisel verilerini açığa çıkarmadan dijital kimlik doğrulaması yapmasını hedefliyor. Bu vizyonuyla proje, sektörün en büyüklerinden Worldcoin’in en dişli rakibi olarak gösteriliyordu.

2026'NIN SİBER TEHDİT TRENDİ: İNSAN FAKTÖRÜ

Sektör uzmanları, bu son olayın küresel bir trendi yeniden gözler önüne serdiğine dikkat çekiyor. Verilere göre 2026 yılında gerçekleşen büyük ölçekli kripto varlık soygunlarının arkasında artık karmaşık akıllı sözleşme açıkları değil, ele geçirilen özel anahtarlar ve insan odaklı güvenlik zafiyetleri yer alıyor.

Yatırımcılar ve piyasa analistleri, Humanity Protocol cüzdanlarından çalınan yüklü miktardaki varlığın piyasaya tamamen ne zaman enjekte edileceğini ve projenin bu krizden dönüp dönemeyeceğini yakından takip ediyor.