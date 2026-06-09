Geçtiğimiz şubat ayında yapay zeka hisse senedi piyasasına yönelik analizleriyle yatırımcılar arasında ciddi bir yankı uyandıran araştırma şirketi Citrini Research, bu kez rotayı kripto varlıklara çevirdi.

CoinDesk’in aktardığı rapora göre analistler, Hyperliquid’i radarın merkezine alınması gereken "dikkate değer bir dijital varlık projesi" olarak tanımladı.

Şirket; merkeziyetsiz kripto para borsası Hyperliquid ve onun yerel tokeni HYPE’ı, mevcut piyasa koşullarında oldukça cazip ve taze bir yatırım fikri olarak öne çıkardı.

YILLIK KOMİSYON GELİRİ 1 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ DURUMDA

Raporda, Hyperliquid’in finansal performansına dair çarpıcı verilere yer verildi.

Citrini Research, borsanın şu anki projeksiyonlara göre yıllık yaklaşık 1,06 milyar dolar komisyon geliri elde ettiğini hesapladı.

Bu devasa gelir akışı, projenin sadece spekülatif bir yükselişten ibaret olmadığını, arkasında güçlü bir ekonomik döngü barındırdığını kanıtlar nitelikte.

İLK 10'DA

Son dönemde yakaladığı rüzgarla piyasa değeri bakımından en büyük ilk 10 kripto para arasına adını yazdırmayı başaran HYPE, popülaritesini korumaya devam ediyor.

Citrini’nin raporunda öne çıkan bir diğer kritik nokta ise borsanın pazar payı oldu. Analistler, Hyperliquid’in zincir üstü sürekli vadeli işlemler piyasasındaki işlem hacminin ezici bir çoğunluğunu tek başına elinde bulundurduğunu ve sektöre açık ara öncülük ettiğini vurguladı.

Uzmanlar, küresel makroekonomik belirsizlikler ve piyasadaki genel düşüş eğilimleri sırasında, bu tarz yüksek gelir üreten ve pazar lideri konumunda olan projelerin kurumsal yatırımcılar için "güvenli liman ve cazip fırsat" olarak değerlendirildiğine dikkat çekiyor.

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