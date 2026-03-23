Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve jeopolitik riskler, kripto para piyasalarını da baskılamaya devam ediyor. Bank of America (BoFA) tarafından yayımlanan son değerlendirmede, Bitcoin’in güçlü bir yükseliş trendine girmesinin mevcut politik ortamda zor olduğu vurgulandı.

Belirsizlik ortamı riskli varlıkları baskılıyor

Raporda, ABD’de Donald Trump liderliğinde izlenen ekonomi politikalarının piyasalarda dalgalanmayı artırdığına dikkat çekildi. Özellikle ticaret savaşları, tarifeler ve küresel tansiyonu yükselten adımların yatırımcıların risk iştahını sınırladığı ifade edildi.

Bu durumun yalnızca hisse senetlerini değil, aynı zamanda Bitcoin gibi yüksek volatiliteye sahip varlıkları da doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Faiz ve dolar baskısı devam ediyor

BoFA analistleri, ABD’de faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi ve güçlü dolar temasının sürmesinin de kripto piyasası üzerinde ek baskı yarattığını belirtiyor. Riskten kaçış dönemlerinde yatırımcıların nakit ve tahvil gibi daha güvenli araçlara yöneldiği, bu nedenle Bitcoin’e olan talebin sınırlı kaldığı ifade edildi.

“Katalizör eksikliği var”

Raporda ayrıca kripto piyasasında yukarı yönlü güçlü bir hareket için gerekli olan katalizörlerin şu an zayıf olduğu vurgulandı. Spot ETF etkisinin büyük ölçüde fiyatlandığı, yeni regülasyon adımlarının ise belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.

Bu nedenle BoFA’ya göre Bitcoin’in kısa vadede sert bir ralli başlatabilmesi için ya makro tarafta ciddi bir rahatlama ya da kriptoya özgü güçlü bir gelişme gerekiyor.

Bitcoin’de yatay ve dalgalı süreç

Analistler, mevcut şartlar altında Bitcoin’in geniş bir bantta dalgalanmaya devam edebileceğini ve net bir yön oluşmasının zaman alabileceğini ifade ediyor. Özellikle politik belirsizliklerin azalması ve piyasalarda güven ortamının yeniden tesis edilmesi halinde kripto varlıklarda daha sağlıklı bir yükselişin mümkün olabileceği belirtiliyor.

Kısacası BoFA’ya göre; Trump döneminde artan belirsizlik sona ermeden Bitcoin’de güçlü ve kalıcı bir yükseliş beklemek zor.